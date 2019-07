Automobilstudie 2019: Haben Car-Sharing und Auto-im-Abo-Modelle in Deutschland Zukunft?

Köln (ots) - Car2Go, SnappCar, DriveNow: Wie bekannt sindCar-Sharing- und Auto-im-Abo-Modelle in Deutschland? Wie werden dieseServices genutzt? Dies untersuchte jetzt eine neue Studie derglobalen Strategie- und Marketingberatung Simon-Kucher & Partners.Eine von Simon-Kucher & Partners im deutschen Markt durchgeführteAutomobilstudie* hat gezeigt, dass das Bewusstsein für Car-Sharing imBereich der privaten Anbieter, zum Beispiel Drivy und SnappCar, mit20 Prozent sehr gering ist. Bei knapp der Hälfte der Befragten sindjedoch private Mitfahrgelegenheiten wie blablacar und Urbanes Sharingwie Car2Go und DriveNow bekannt. 60 Prozent würden solche Angebotegrundsätzlich auch nutzen, jedoch das eigene Auto dafür nichtaufgeben. Als entscheidende Kriterien geben die Befragten vor allemPreis (27 Prozent) und Verfügbarkeit (21 Prozent) an; ein großesAngebot an individuellen Paketen (z.B. Drei-, Sechs- oder24-Stunden-Pakete) und eine breite Modellauswahl bzw. -ausstattungist dagegen weniger wichtig. Antoine Weill, Partner in der globalenAutomotive Pratice bei Simon-Kucher, sagt: "Das Bewusstsein bei denDeutschen für die Vorteile von Car-Sharing und Urban Sharing mussnoch Schritt für Schritt aufgebaut werden. Grundlegend dafür ist einegut ausgebaute Infrastruktur."Auto-im-Abo-Modelle haben geringen BekanntheitsgradBei einem Auto-im-Abo-Modell wird monatlich ein bestimmter Betragbezahlt und das Auto kann in einem bestimmten Rhythmus ausgetauschtwerden. Der Unterschied zum Car-Sharing besteht darin, dass es aufWochen oder Monate und nicht auf Stunden oder Tage ausgelegt ist. DasAuto-im-Abo-Modell wird von größeren Unternehmen, aber auch vonStartups angeboten. 82 Prozent der Befragten kennen allerdingsentsprechende Angebote für Abo-Modelle nicht, und 59 Prozent würdensie auch nicht als eine Alternative zum Leasing sehen. "VieleAutonutzer schätzen die Flexibilität wie einen Fahrzeugwechsel nichtund stehen der nicht selbstbestimmten Versicherungskonditionenkritisch gegenüber", sagt Matthias Riemer, Director in der globalenAutomotive Practice bei Simon-Kucher. "Außerdem verwechseln sieAbo-Modelle auf den ersten Blick häufig mit Car-Sharing, so dass sichihnen die Unterschiede, aber damit auch die Vorteile der beidenMobilitätskonzepte nicht klar erschließen."Die Mehrheit der Befragten würde für ein Abo-Modell nicht mehr als200 Euro pro Monat ausgeben wollen. Darüber hinaus zeigt nur etwa einDrittel die Bereitschaft für ein Abo-Modell mehr zu bezahlen als dieaktuell anfallenden monatlichen Kosten für das sich im Besitzbefindene Fahrzeug. Grundsätzlich erwarten die Endkonsumenten, dassdie Nutzung eines Abos eine Ersparnis zur Folge hat. "Interessantdabei: Die monatlichen Kosten für das eigene Fahrzeug - alle Kostenaußer Sprit bzw. Strom - schätzt der Großteil der Autonutzer aber mitunter 300 Euro als zu gering ein", so Antoine Weill.*Über die Studie: Die Studie "Automobilstudie 2019 - DeutscherMarkt" wurde im Auftrag von Simon-Kucher & Partners im März 2019 inDeutschland durchgeführt. Dabei wurden knapp 1.100 Endkonsumenten zuaktuellen und klassischen Themen rund um Automobile und Mobilitätrepräsentativ befragt.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitrund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Julia Griep (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 486E-Mail: julia.griep@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell