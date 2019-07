Automobilstudie 2019: Auto der Zukunft - Deutsche skeptisch hinsichtlich e-Mobilität und autonomem Fahren

Köln (ots) - Eine neue Studie gibt Einblicke in dieZahlungsbereitschaft der deutschen Autonutzer für einenumweltfreundlicheren Motor, die Zufriedenheit mit dem aktuellen Standvon Elektrofahrzeugen sowie ihre Haltung gegenüber autonomem Fahren.Als wichtigste Kriterien in Sachen Elektromobilität sehenAutofahrer den Preis (31 Prozent) sowie die Reichweite (20 Prozent),eine ausreichende Ladeinfrastruktur (16 Prozent) und die Dauer derAufladung/Ladezyklen (13 Prozent). Spiegelbildlich sind ein zu hoherPreis und eine mangelnde Reichweite auch die häufigsten Gründe füreine Ablehnung von Elektrofahrzeugen. Das sind die Ergebnisse deraktuellen Automobilstudie 2019* der globalen Strategie- undMarketingberatung Simon-Kucher & Partners."Die Mehrheit der Befragten bemängelt den derzeitigen Stand derEntwicklung hinsichtlich dieser Kriterien", sagt Antoine Weill,Partner in der globalen Automotive Practice von Simon-Kucher."Positiv äußern sich aber immerhin drei Viertel der Autonutzer zu demDesign von E-Fahrzeugen, und 69 Prozent loben die Leistung."Assistenzsysteme und Echtzeitdaten sehr beliebtDie Studie fragte auch die Attraktivität verschiedener innovativerAusstattungsoptionen ab. Die Ergebnisse: 67 Prozent der Befragtenlegen Wert auf einen automatischen Parkassistent, 64 Prozent haltenden Echtzeitempfang von Verkehrs- und Unfallinformationen für sehrwichtig sowie 60 Prozent eine Automatische Pannenhilfe."Assistenzsysteme und Echtzeitdaten sind in den Augen der Autofahrerein klares Plus", sagt Matthias Riemer, Director in der globalenAutomotive Practice von Simon-Kucher. "Streamingdienste für Videosoder Musik und Conciergeservices werden dagegen als unattraktiveingestuft."Wenig Vertrauen in autonome Fahrzeuge28 Prozent der Deutschen können sich vorstellen, ein autonomesAuto zu kaufen, nur 27 Prozent haben Vertrauen in diese Art vonFahrzeug (38 Prozent: neutral). 42 Prozent sehen autonome Fahrzeugeals Luxusautos, die sie sich nicht leisten können. Knapp die Hälfteder Befragten aber glaubt, dass autonomes Fahren in ein paar Jahrendie Norm sein wird. Vollständiges autonomes Fahren wird nicht vorMitte des Jahrhunderts erwartet. "Generell ist der Trend autonomesFahren noch nicht in Deutschland angekommen", sagt Antoine Weill."Ein vollständig autonom agierendes Auto, welches kein Lenkradbesitzt, wird aktuell von einem Viertel der Befragten als gänzlichunattraktiv eingestuft."*Über die Studie: Die Studie "Automobilstudie 2019 - DeutscherMarkt" wurde im Auftrag von Simon-Kucher & Partners im März 2019 inDeutschland durchgeführt. Dabei wurden knapp 1.100 Endkonsumenten zuaktuellen und klassischen Themen rund um Automobile und Mobilitätrepräsentativ befragt.Simon-Kucher & Partners, Strategy & Marketing Consultants: DieBeratungsarbeit von Simon-Kucher & Partners ist ganz auf TopLinePower® ausgerichtet. Laut mehrerer Studien unter deutschenTop-Managern (manager magazin, Wirtschaftswoche, brand eins) istSimon-Kucher bester Marketing- und Vertriebsberater und führend imBereich Pricing und Wertsteigerung. Die Unternehmensberatung ist mitrund 1.300 Mitarbeitern in 38 Büros weltweit vertreten.Pressekontakt:Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gernezur Verfügung:Julia Griep (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 486E-Mail: julia.griep@simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell