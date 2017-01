Automobilmesse in Erfurt eröffnet

ERFURT (dpa-AFX) - Thüringens größte Automobilmesse hat die ersten Besucher angelockt.



Die Automobilmesse Erfurt wurde am Freitag eröffnet und ist bis Sonntag noch Forum für rund 130 Aussteller. Rund 30 000 Besucher werden in den drei Hallen erwartet, wobei in den vergangenen Jahren vor allem der Samstag als besucherstarker Tag galt. Laut Veranstaltern sind 27 Automobilmarken vertreten. Erstmals ist eine große Sonderfläche zum Thema Elektromobilität aufgebaut. Hier können sich die Besucher unter anderem über die Thüringer Ausbaupläne bei Stromtankstellen informieren.

Elektroautos sind bislang auf Thüringer Straßen noch eine Seltenheit. Derzeit sind im Freistaat rund 400 mit Strom betriebene Autos zugelassen. Thüringen baut bis 2020 ein landesweit einheitliches Netz an Stromtankstellen auf, bisher gelten geringe Reichweiten und zu wenig öffentlich zugängliche Ladestationen als Haupthinderungsgründe für den Kauf von Elektroautos.

In Thüringen gibt es nach Schätzungen rund 2000 Kfz-Betriebe mit etwa 17 000 Beschäftigten. Die Automobilindustrie und vor allem ihre Zulieferer sind die umsatzstärkste Branche im Freistaat.