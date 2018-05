Automobilindustrie vor stürmischen Zeiten (FOTO)

München (ots) -- Bis 2030 steigt die weltweite automobile Wertschöpfung um 30Prozent- Welt-Pkw-Produktion wächst ebenfalls um 30 Prozent auf 123 Mio.Einheiten- Nordamerika, Europa, Japan und Korea geben zehn ProzentpunkteWertschöpfungsanteil an Schwellenländer ab- Hersteller und Zulieferer werden trotz steigenden Kostendruckssignifikante Investitionen tätigen und Geschäftsmodelle umbauenDie globale Automobilindustrie erlebt einen fundamentalen Wandelin neuer Dimension. Eine beschleunigte Internationalisierung, neueFertigungsmethoden im Zuge von Industrie 4.0 und vielfältigetechnische Innovationen insbesondere für E-Mobilität und autonomesFahren stellen die Unternehmen vor neue Herausforderungen. Diesbetrifft nicht nur die Hersteller, sondern vor allem auch dieZulieferer. Sie werden in vielen Fällen ihr bisherigesGeschäftsmodell überprüfen und oftmals umsteuern, damit siezukunftsfähig bleiben. Der Verbrennungsmotor - und damit einKernstück der deutschen Zulieferkompetenz - bleibt zwar auch in denkommenden Jahren auf der Agenda, doch werden die Wachstumsraten fürdie Elektromobilität deutlich höher sein. Wie sich der Fahrzeugbaubis 2030 verändern wird und wie Unternehmen der Branche daraufreagieren können - ¬das zeigt die Studie "Future Automotive IndustryStructure - FAST 2030", die die Strategieberatung Oliver Wymangemeinsam mit dem Verband der Automobilindustrie (VDA) zum drittenMal erstellt hat. Sie analysiert die wichtigsten Techniktrends undderen Implikationen für die Wertschöpfung der Industrie und zeigtauf, wie sich Automobilzulieferer auch in stürmischen Zeitenbehaupten können.Elektromobilität, Digitalisierung und neue Formen der urbanenMobilität sind - neben immer strengeren CO2-Vorgaben - die Treiberder Entwicklung. Darauf richten sich Hersteller und Zuliefererbereits ein. Die vernetzte Fertigung in Zeiten von Industrie 4.0bietet neue Chancen und Effizienzgewinne gerade auch in derProduktion. Neue Technologien wie Elektroantriebe, das autonomeFahren und neuartige Formen der Interaktion mit dem Auto fordern vonmanchen Zulieferern einen Umbau und eine Erweiterung der bisherigenProduktpalette - zukünftig werden immer mehr softwaregetriebene,dynamische Fahrzeug- und Powerkontrollsysteme gebraucht. "Der Wandelim Automobilbau ist fundamentaler als je zuvor, denn er vollziehtsich auf Kunden-, Prozess- und Produktebene zugleich", sagt JörnBuss, Partner bei Oliver Wyman. "Der Automobilindustrie stehenstürmische Zeiten bevor. Mit ihrer hohen Innovationsgeschwindigkeitsind die deutschen Hersteller und Zulieferer auf die neuenHerausforderungen vorbereitet."Eine echte Herausforderung für einige Zulieferer"Die deutsche Automobilindustrie hat in den vergangenen Jahrenihren Absatz weltweit kontinuierlich gesteigert und Marktanteilegewonnen. Allerdings sind die Unternehmen weit davon entfernt, sichauf der aktuell guten wirtschaftlichen Lage auszuruhen zu wollen. Sieinvestieren massiv in neue Technologien, auf der Antriebsseite ebensowie bei der Digitalisierung. Insbesondere die deutscheAutomobilzulieferindustrie befindet sich aufgrund ihrer konsequentenInternationalisierung in den vergangenen zehn Jahren in einerPosition der Stärke. Damit sind gute Voraussetzungen gegeben, um auchdie neuen Herausforderungen in einem sich verschärfendenWettbewerbsumfeld anzupacken", sagt VDA-Präsident Bernhard Mattes.Die Zeichen stehen weiter auf Wachstum: Weltweit wurden im Jahr 201795 Millionen Pkw und leichte Nutzfahrzeuge gebaut. Im Jahr 2030prognostiziert die Studie ein Volumen von 123 Millionen Fahrzeugen -ein Plus von 30 Prozent. Die automobile Wertschöpfung soll imgleichen Zeitraum inflationsbereinigt auf über 1,1 Billionen Eurosteigen - auch dies ein Zuwachs von rund 30 Prozent.Allerdings ist dieses Wachstum verknüpft mit erheblichenstrukturellen Veränderungen - regional, technologisch undwirtschaftlich. Die Neuwagenkäufer werden weltweit anspruchsvoller,auch verändern sich ihre Mobilitätswünsche in RichtungNutzerorientierung. Die Nachfrage nach hochwertig ausgestattetenFahrzeugen steigt weiter, gleichzeitig nimmt aber auch diePreiselastizität der Nachfrage zu. Johannes Berking, Principal beiOliver Wyman; "Die Produktivitätsanforderungen an die Unternehmenwerden entsprechend anspruchsvoller, Hersteller und Zulieferer werdendarauf in ihrer Produkt- und Wertschöpfungsstrategie reagieren. DerDruck zur weiteren Senkung der Produktkosten wird in der gesamtenWertschöpfungskette erkennbar sein, also auch bei den Zulieferern."Den Takt geben die Hersteller vor. Sie werden Entwicklung,Produktion und auch die Lieferantenbasis in Zukunft noch stärker inden wachsenden Absatzmärkten etwa in Asien positionieren. VonZulieferern wird erwartet, dass sie diesen Weg mitgehen. "Dies setztvor allem kleine und mittelständische Zulieferer bis 50 MillionenEuro Jahresumsatz unter Zugzwang, die eigene Internationalisierungvoranzutreiben", so Berking. Rund 90 Prozent der deutschenZulieferindustrie sind kleine und mittlere Unternehmen. Doch auch diegrößeren Supplier richten sich auf die Veränderung ein. Der Hochlaufder Elektromobilität macht die Spielräume für das traditionelleGeschäft enger. Im Jahr 2030 werden laut der Studie Elektroautos(BEV) rund ein Viertel des Pkw-Weltmarktes ausmachen. Der Anteil derHybrid-Fahrzeuge steigt auf 37 Prozent. Nicht nur der technischeWandel sorgt für Druck: "Lokale Beschaffungsquoten bis zu 80 oder 90Prozent je nach Hersteller sowie globale Plattformen erfordern vonden deutschen Automobilzulieferern ein noch stärkeres Engagement imAusland, damit sie auch weiterhin im Geschäft sind", sagt Berking.China holt auch im Premiumsegment aufDie Autoren gehen davon aus, dass sich die Wertschöpfung derglobalen Automobilindustrie erheblich zugunsten der Schwellenländerverschiebt. Bis 2030 werden laut Studie Nordamerika, Europa, Japanund Korea zusammen zehn Prozentpunkte Wertschöpfungsanteil anSchwellenländer verlieren. Schon in den Jahren 2012 bis 2016 konntebeispielsweise China die Zahl der OEM-Werke im Land um rund einDrittel von 32 auf 42 steigern. "China wird in der Produktion baldEuropa von der Spitzenposition verdrängen", prognostiziert Buss.Der Studie zufolge wird Europa im Jahr 2030 mit immer noch 50Prozent der gesamten Wertschöpfung zwar weiter das Premiumsegmentdominieren (2017: 56 Prozent), der Anteil Chinas am Premiumsegmentwird allerdings von 13 Prozent auf 20 Prozent steigen. "Die'Glokalisierung' der eigenen Wertschöpfung, also die globaleGestaltung der eigenen Produkte und Prozesse, wird für die Zulieferermehr und mehr wettbewerbsentscheidend", sagt Berking. Hinzu kommt,dass sich die Fahrzeuge und damit ihre Komponenten inhaltlich starkverändern. "Bereits heute entwickeln Automobilzulieferer ein neuesProduktverständnis, weil sie am Markt für vernetzte Fahrzeugeteilhaben wollen. Immer wichtiger werden digitale Dienste undAnwendungen für das Fahrzeug, die auf Softwarelösungen basieren."Neue Geschäftsmodelle weisen den WegGute Aussichten auf margenstarkes Wachstum etwa bietet laut Studiein Zukunft die Rolle des Digitalen Integrators. Dieser wird dankhoher Fähigkeiten etwa bei der Integration von Software und derDigitalisierung von Produkten sowie eines globalen Produktions- undEntwicklungsnetzwerks für Hersteller unverzichtbar. SogenannteTier-0,5-Zulieferer dagegen könnten sich zwischen OEM undPremiumlieferanten (Tier 1) schieben. Sie bieten noch komplexereSysteme an, etwa komplette Fahrgestell-"Skateboards" für E-Autos oderGesamtsysteme für autonomes Fahren. Am anderen Ende derWertschöpfungskette werden sich Online- und direkteAftermarket-Geschäfte stark entwickeln und Zulieferer herausfordern.Viele Unternehmen bereiten sich schon auf die stürmischen Zeitenvor. Die Handlungsfelder sind vielfältig und reichen von schnelleremLaunch-Management über Wachstums- und Investitionsfinanzierung ineinem anspruchsvolleren Zinsumfeld bis hin zur Gewinnung neuerTalente. "Ein wichtiges Erfolgskriterium gerade für kleine undmittlere Zulieferer besteht darin, ob es ihnen gelingt, hochqualifizierte und motivierte junge Mitarbeiter im globalenTalentwettbewerb an sich zu binden," sagt Buss und resümiert: "Nurwer schon heute den Grundstein zum Umbau und Umdenken legt, wirdzukünftig erfolgreich sein. 'Re-innovation in einer Zeit derDisruption' wird in einer durch Konsolidierung und Neuordnungbestimmten Zuliefererlandschaft zur Überlebensstrategie, an die sichauch die Hersteller anpassen müssen."Über die StudieFür die Studie "Future Automotive Industry Structure - FAST 2030"hat Oliver Wyman in Zusammenarbeit mit dem Verband derAutomobilindustrie (VDA) analysiert, welche Faktoren den Umbruch inder Automobilindustrie bewirken und wie sich besonders die Zuliefererdarauf einstellen können. Hunderte Verantwortliche bei Herstellernund Zulieferern weltweit sowie unabhängige Technologieexperten wurdendazu zwischen August 2017 und Januar 2018 befragt.Pressekontakt:Oliver WymanMaike Wiehmeier, Communications Manager DACH, Oliver Wyman, Tel. +4989 939 49 464, Mobil +49 175 290 5074;maike.wiehmeier@oliverwyman.comVDAEckehart Rotter, Leiter Presseabteilung/Head of Press Department,Verband der Automobilindustrie (VDA); Tel. +49 30 897842-120, Mobil+49 179 4712154; rotter@vda.deOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell