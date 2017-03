Automobilindustrie in den USA: Geplante Einfuhrzölle könnten Gewinne und Jobs vernichten, statt sie zu schützen

München (ots) -- Roland Berger analysiert Folgen der angekündigtenprotektionistischen Maßnahmen in den USA- Herstellungskosten würden im Schnitt um 3.300 Dollar pro Fahrzeugsteigen- Sinkende Margen und Verkaufszahlen: Der amerikanische Marktentwickelt sich voraussichtlich zur Verlustzone für fast alleHersteller - auch für amerikanische OEMs- Die Folge: Mittel- und langfristig würden Hersteller und ZuliefererJobs in den USA abbauenSetzt die amerikanische Regierung ihre Ankündigung um, hoheEinfuhrzölle auf Fahrzeugimporte in die USA zu erheben, würde diesegenau das Gegenteil von dem bewirken, was sie eigentlichbeabsichtigt: Amerikanische Verbraucher müssten Zusatzkosten tragen,die Gewinnspanne der Hersteller würde schrumpfen, ihre Verkaufszahlenzurückgehen. Die Folge: sinkende Einnahmen sowohl bei denAutomobilherstellern (OEMs) als auch bei den Zulieferern. Am Endekönnten viele Arbeitsplätze auf dem amerikanischen Markt verlorengehen. Das ist das zentrale Ergebnis der neuen Roland Berger-Studie"New US tax/tariff proposals and their impact on the US automotiveindustry". Darin analysieren die Roland Berger-Experten die möglichenKonsequenzen der Zölle auf die gesamte Autoindustrie in den USA sowieauf Importeure aus Europa und Asien."Im besten Fall werden die angekündigten Zölle zumNullsummenspiel", sagt Wolfgang Bernhart, Partner von Roland Berger."Wahrscheinlicher sind jedoch ein massiver Druck auf die Margen derHersteller, sinkende Verkaufszahlen und dadurch ein langfristigerStellenabbau in der amerikanischen Autoindustrie." Denn sollten dieZölle tatsächlich eingeführt werden, würden die Herstellungskostenfür in den USA verkaufte Fahrzeuge im Schnitt um 3.300 Dollarsteigen. "Selbst bei Modellen der amerikanischen Hersteller würde derhohe Anteil importierter Komponenten Mehrkosten von durchschnittlich1.500 Dollar verursachen", erläutert Bernhart. Bei asiatischenFahrzeugen wären es 2.000 Dollar, bei europäischen Modellen 5.300Dollar und bei reinen Importeuren würden die Kosten sogar um 6.400Dollar pro Fahrzeug steigen.Amerikanischer Markt: Verlust für fast alle AutoherstellerDie Roland Berger-Experten haben die Folgen der Einfuhrzölle fürdie Autoindustrie auf Basis der Geschäftszahlen von 2015durchgerechnet. Ergebnis: "Durch die zusätzlichen Herstellungskostenwürden fast alle OEMs auf dem amerikanischen Markt Verlusteverbuchen", prognostiziert Wolfgang Bernhart. "Selbst amerikanischeHersteller würden in ihrem wichtigen Heimatmarkt so viel Gewinnverlieren, dass sie global gesehen in die Verlustzone abrutschenwürden." Die Produktion in die USA zu verlagern, löst dasKostenproblem auch nicht: Abgesehen von den hohen Kosten für denAufbau der Produktionskapazitäten, können kleine undMittelklasse-Fahrzeuge in den USA schon heute nicht kostendeckendproduziert werden.Auch die Hoffnung, dass die geplante Senkung der Einkommensteuerin den USA die Kauflust der Endkunden ankurbeln könnte, isttrügerisch: Die höheren Preise für die Fahrzeuge würden dieSteuervorteile eines amerikanischen Durchschnittshaushalts fastkomplett auffressen. Insgesamt erwarten die Roland Berger-Experten inihrer Studie daher negative Auswirkungen auf die Autoindustrie durchdie Einfuhrzölle: Sinkende Absatzzahlen und Margen sowie in der FolgeArbeitsplatzverluste, zunächst bei den Zulieferern, mittel- undlangfristig auch bei den Herstellern.Großer Stellenabbau in den USA befürchtetDie geplanten protektionistischen Maßnahmen würden somit genau dasGegenteil von dem bewirken, was eigentlich bezweckt wird, und damitdie positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre zerstören: "Dieamerikanische Automobilproduktion hat nach langer Durststrecke wiederihren Höchststand von Anfang der 2000er Jahre erreicht", erklärtBernhart. "Alle großen Hersteller produzieren heute den überwiegendenTeil ihrer Fahrzeuge für den nordamerikanischen Markt in den USA undhaben dort viel mehr investiert als in Mexiko oder Kanada." Inmanchen Fällen, vor allem bei Kleinwagen, sei jedoch eine Produktionin den USA schlicht nicht kostendeckend und daher eineProduktionsverlagerung zum Beispiel nach Mexiko unvermeidlich.Seit der Wirtschaftskrise 2009 wächst auch die Zahl der Jobs inder amerikanischen Autoindustrie wieder. Dass in den neun Jahrenvorher (2000-2009) rund 600.000 Arbeitsplätze verlorengegangen sind,hat wenig mit den Verlagerungen nach Mexiko zu tun: Dort entstandenin derselben Zeit nur rund 100.000 neue Jobs. Den Hauptgrund für denArbeitsplatzabbau sieht Roland Berger-Experte Bernhart vielmehr ineinem Strukturwandel: "Wie in anderen Ländern und Branchen gehen auchin der amerikanischen Automobilindustrie Jobs verloren, weil der Gradder Automation und damit die Produktivität steigt. Daran ändern diegeplanten Einfuhrzölle nichts - im Gegenteil: Sie belasten dieUnternehmen und Verbraucher in den USA mit zusätzlichen Kosten. DieFolge werden sinkende Fahrzeugverkaufszahlen, niedrigere Einnahmenund ein erneuter Stellenabbau in der lokalen Automobilindustriesein."Die Studie können Sie herunterladen unter:www.rolandberger.de/pressemitteilungenAbonnieren Sie unseren Newsletter unter:https://www.rolandberger.com/de/Notifications.htmlRoland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweitführenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft undeuropäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern istdas Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralenWirtschaftsstandorten weltweit. 