Automobili Pininfarina präsentiert in Pebble Beach die Zukunft des Supersportwagens (FOTO)

Monterey (ots) -- Neue Skizzen des futuristischen Interieurs zeigen das vollelektrisch angetriebene Supersportwagen-Konzept PF0 von AutomobiliPininfarina aus Sicht des Fahrers- Exklusive Präsentation für potenzielle Eigner: Visualisierung desbislang leistungsstärksten italienischen Sportwagens in PebbleBeach (22.-26. August)- Fertigung von höchstens 150 Exemplaren des PF0-Supersportwagens ab2020 in der legendären Manufaktur von Pininfarina SpA imitalienischen Cambiano- Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, fungiert alsGastgeber und Schirmherr dieser entscheidenden Etappe in derGeschichte von Automobili PininfarinaVor dem Concours d'Elegance in Pebble Beach und damit deutlich vorder offiziellen Enthüllung auf dem Genfer Automobil-Salon 2019 könnenpotenzielle Käufer einen Blick auf ein Designkonzept desvielversprechenden PF0-Elektrosupersportwagens von AutomobiliPininfarina in Originalgröße werfen.Michael Perschke, Vorstandsvorsitzender von AutomobiliPininfarina, sagte: "Zahlreiche Design-Ikonen aus Pininfarinaseinzigartiger Vergangenheit erhielten beim Concours d'Elegance inPebble Beach eine Auszeichnung. Daher freue ich mich sehr darauf,potenziellen Eignern einen künftigen Pininfarina-Klassiker imunmittelbaren Umfeld dieser berühmten Veranstaltung vorstellen zukönnen.Unsere Präsenz in Monterey ist ein inspirierender Schritt bei derUmsetzung von Battista Farinas lang gehegtem Traum: dass es einesTages wunderschöne Fahrzeuge der Marke Pininfarina geben wird. Diespeziellen VIP-Previews geben künftigen Eignern des PF0 - von denenwohl die meisten bereits verschiedene moderne Klassiker und Oldtimerbesitzen - jetzt die Gelegenheit, Teil der Entstehung einesUnternehmens und seines Supersportwagens zu werden."Luca Borgogno, Designdirektor bei Automobili Pininfarina, hateinen kompakten Design-Überblick zusammengestellt, um die Erschaffungdes weltweit schönsten, voll elektrischen Supersportwagens -Codename: PF0 - zu begleiten. Der PF0 wird vom DesignstudioPininfarina SpA gestaltet und von der Manufaktur Pininfarina SpA imitalienischen Cambiano ab 2020 in streng limitierter Stückzahlgefertigt.Luca Borgogno sagte: "Wir sind mit dem Exterieur des PF0 erstzufrieden, wenn wir in jedem Design-Aspekt zeitlose Schönheiterreicht haben - wobei das natürlich entsprechend auch für dasInterieur gilt. Pininfarinas Designwerte - Eleganz und Schlichtheit -bieten uns die fantastische Gelegenheit, uns vom Styling der meistenaktuellen Sport- und Supersportwagen abzuheben.Unsere Gäste in Pebble Beach sind große Liebhaber italienischerSportwagen. Ich bin sicher, sie wissen unser Engagement zu schätzen,den PF0 in Turin gestalten und fertigen zu lassen. Diese Stadt istder Geburtsort einiger der begehrtesten Sport- und Luxusfahrzeuge,die bislang gebaut wurden."Der PF0 befindet sich in den letzten Phasen des Entwurfsprozessesund ist von berühmten Pininfarina-Automobilen, wie dem Cisitalia, demModulo und dem Sintesi inspiriert. Jedes dieser Fahrzeuge zeichnetesich durch die klassischen Pininfarina-Designelemente aus und setztedie notwendige Kombination aus Schönheit und technologischerInnovation perfekt um. Und jedes Modell war bei seiner Vorstellungseiner Zeit voraus. Künftige Eigner des PF0 - nicht mehr als 150weltweit - dürfen sich auf eine Fortführung dieses Ansatzes und dieAuswirkungen auf Exterieur und Interieur freuen.Unter der visuell atemberaubenden Carbonfaserhülle des PF0schlummern Spitzentechnologien gepaart mit einer funktionellenKonstruktion, die eine für ein Fahrzeug mit Straßenzulassung schierunglaublich scheinende Leistung ermöglichen: eine geplanteBeschleunigung von 0 auf 100 km/h in weniger als zwei Sekunden, eineHöchstgeschwindigkeit von mehr als 400 km/h und eine potenzielleemissionsfreie Reichweite von bis zu 500 Kilometern.Zu diesem besonderen Anlass wird in Kalifornien wird nebenAutomobili Pininfarina und den Unternehmensgästen auch AnandMahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, anwesend sein - derVisionär, dessen Unterstützung von Pininfarina SpA die Umsetzung vonLuxusfahrzeugen unter der Marke Pininfarina ermöglicht hat.Weitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie aufwww.automobili-pininfarina.comRedaktionshinweiseAutomobili Pininfarinas operativer Geschäftssitz mit einem imLuxus- und Premium-Automobilbereich sehr erfahrenen Team befindetsich in München. Die in Deutschland und Italien entworfenen,entwickelten und gefertigten Modelle werden in allen größerenAbsatzregionen weltweit unter dem Markennamen Pininfarina vertrieben.Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigsteLuxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.Die 100-prozentige Tochter von Mahindra & Mahindra Ltd. trägtbasierend auf einer Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina SpA undMahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. DieNamensgeberin Pininfarina SpA wird mit ihrer einzigartigen, fast90-jährigen Erfahrung in der Fertigung zahlreicher Automobil-Legendeneine wesentliche Unterstützerrolle bei Design und Fertigungübernehmen.Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, PaoloPininfarina, Präsident von Pininfarina SpA und Dr. Pawan Goenka,Präsident von Mahindra Racing, gaben gemeinsam mit Michael Perschke,dem Vorstandsvorsitzenden von Automobili Pininfarina, beim FormelE-Rennen in Rom am 13. 