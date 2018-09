Automobili Pininfarina gibt Vollgas: Neue weltweite Hauptniederlassung, Erweiterung des Managementteams und millionenschwerer Deal mit Zulieferer für Elektrofahrzeugtechnologie (FOTO)

München (ots) -Automobili Pininfarina hatte heute am neuen Stammsitz in Münchenein ganzes Paket an Ankündigungen: Verstärkung des Managementteams,Zugriff auf hochmoderne, weltweit führende elektrischeAntriebstechnologie sowie Einbeziehung von Erfahrungen aus Formel 1und Formel E in die Entwicklung des Supersportwagens PF0.Nach dem erfolgreichen Debüt des Luxus-Elektrosportwagens PF0 beiEignern von Supersportwagen, Luxusfahrzeughändlern undAutomobilkennern in Monterey und Pebble Beach im letzten Monat, setztdas Automobili Pininfarina-Team zurück in Europa alles daran, die fürdie Auslieferung des ersten PF0 Ende 2020 notwendigenGeschäftsgrundlagen aufzubauen und Partnerschaften zu knüpfen.München wurde als Hauptsitz des Unternehmens bestätigt, wo Zugangzu Know-how und Netzwerken im wohl weltweit erfolgreichsten undtechnologisch fortschrittlichsten Automobilmarkt der Weltgewährleistet ist. Münchens Ruf als eine der spannendsten Städte derWelt und die geografische Nähe zu Norditalien - Heimat vonPininfarina SpA, wo der PF0 als Auftragsarbeit entwickelt undgefertigt wird - waren ausschlaggebend für die vomVorstandsvorsitzenden Michael Perschke getroffene Wahl als weltweiterStammsitz.Auf einer Pressekonferenz heute in Bayerns Landeshauptstadtstellten Perschke und der Ehrengast Dr. Pawan Goenka, Geschäftsführervon Mahindra & Mahindra und Aufsichtsratsvorsitzender von AutomobiliPininfarina, eine beeindruckende Reihe von Partnern vor, die diesesanbrechende Zeitalter der nachhaltigen, hoch leistungsfähigenLuxusfahrzeuge unterstützen.Dr. Pawan Goenka sagte: "Das Betriebsmodell dieses Unternehmensist spannend und absolut relevant für die neue Welt der Mobilität, inder wir heute leben. Ausgangspunkt ist München, wo die besten Köpfeund die innovativsten Technologiepartner der Welt zusammenkommen undwo in die richtigen Menschen und Lieferanten investiert wird. So istsichergestellt, dass Automobili Pininfarina das Versprechen wahrmachen kann, eine Reihe attraktiver, technologisch fortschrittlicher,emissionsfreier Luxusfahrzeuge zu entwickeln, die der MarkePininfarina alle Ehre machen. Der PF0 ist das erste Resultat dieserZusammenarbeit und wird im neuen Segment der Elektro-Hypercars neueMaßstäbe setzen."Perschke sagte: "Heute ist ein wichtiger Meilenstein für dieMarkteinführung von Fahrzeugen der Marke Pininfarina und für den PF0,der der bislang leistungsstärkste in Italien gefertigte Sportwagensein wird - und das erste Luxus-Hypercar, das in Deutschlandkonzipiert wurde. Wir haben ein ausgefeiltes Konzept erstellt, aufdessen Basis ein bahnbrechendes, vollständig elektrisch angetriebenesGT-Auto ab 2020 auf den Markt gebracht werden soll, und nun wählenwir die Partner und Lieferanten, um diesen Traum wahr werden zulassen. Die Ergebnisse werden künftige Eigner von Fahrzeugen derMarke Automobili Pininfarina elektrisieren."Technische Partnerschaft mit Rimac bestätigtDie Elektrifizierung wird zunehmend zu einer echten Option fürFahrzeugantriebe und ist zudem eine notwendige technische Lösung fürdie Welt von heute. Vor diesem Hintergrund schließt AutomobiliPininfarina eine einzigartige Technologie-Partnerschaft mit Rimac fürdie Bereitstellung von Batterie- und Antriebsstrang-Know-how,Software und Hardware.Seit der Gründung des Unternehmens als innovativer undhochmoderner Lieferant von elektrischen Antriebsstrangkomponenten vornicht einmal zehn Jahren konnten Mate Rimac und sein Team ersteAnteile am etablierten Automobilmarkt gewinnen und elektrischeAntriebe für einige weltweit agierende Sport- undSupersportwagenmarken liefern. Der Vertrag mit Automobili Pininfarinaist ein wichtiger Meilenstein für beide Partner: AutomobiliPininfarina gewinnt einen innovativen, erfolgreichen und höchstprofessionellen Technologie-Partner, während sich Rimac den erstenLieferauftrag für ein Serienfahrzeug sichert.Mate Rimac sagte: "Wir freuen uns sehr auf diese Herausforderung.Die Rimac-Werte Technologie, Innovation und Leistung, kombiniert mitder Tradition, der Geschichte und dem italienischen Design vonAutomobili Pininfarina, ergeben eine perfekte Synergie für einenspannenden, neuen Supersportwagen - den PF0. Diese Partnerschaft istein großer Wurf für beide Unternehmen und wir freuen uns darauf,diesem unglaublichen Fahrzeug gemeinsam Leben einzuhauchen."Dr. Christian Jung und Dr. Peter Tutzer wechseln zu AutomobiliPininfarinaPünktlich zum Start von Automobili Pininfarinas Countdown bis zurMarktpremiere des ersten Luxus-Elektrohypercars 2020 erhält dasManagementteam weitere Unterstützung durch die Ernennung vonChristian Jung zum technischen Vorstand. Zusätzlich stößt PeterTutzer als leitender technischer Berater für den PF0 zum Unternehmen.Vor seinem neuen Posten als technischer Vorstand hatte Jungverschiedene Positionen in der BMW Gruppe in Deutschland und den USAsowie bei der Porsche AG inne. Nach etwa eineinhalb Jahren inKalifornien, wo er zuletzt bei Faraday Future als leitender Direktorfür Elektrotechnik- und Plattformstrategie verantwortlich war,verlegt Jung seinen Lebensmittelpunkt nun nach München. Davor war erbei Porsche als Direktor für Systemdesign im Bereich E-Mobilitättätig und spielte eine führende Rolle im ersten Projektteam für dieMission E und andere Elektrifizierungsprojekte.Der promovierte Maschinenbauer Peter Tutzer bringt mehr als 35Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie mit. Tutzer startete seineKarriere bei Porsche, wo er zuletzt den Posten als Chefingenieur fürdas Rennwagenprogramm des Unternehmens innehatte. Tutzer wechseltedann zu Pagani, wo er für Fahrwerk, Fahrzeuglayout und Packaging desPagani Zonda verantwortlich war. Anschließend spielte er bei Bugattieine entscheidende Rolle bei der Konstruktion und Entwicklung desBugatti Veyron. Neben der Verantwortung für das gesamteFahrzeug-Layout - Packaging und Integration des Fahrwerks sowieAerodynamik - leitete er zudem das gesamte Fahrzeug-Test- undEntwicklungsprogramm. Tutzer war in der Folge technischer Direktorbei Lotus Cars und zuletzt technischer Vorstand bei Thunder Power EV.Nick Heidfeld bestätigt neue Rolle als Entwicklungsfahrer fürAutomobili PininfarinaAls Senkrechtstarter nach Siegen in allen größerenJuniorenmeisterschaften, wie der Formel 3 und der Formel 3000,gefeiert, kann Nick Heidfeld inzwischen auf eine 20-jährige Erfahrungim Motorsport auf Spitzenniveau zurückblicken. Dazu gehören auch eineerfolgreiche Karriere mit 183 Rennen in der Formel 1, Klassensiege inden berühmten 24 Stunden von Le Mans und die Eroberung vonPodiumsplätzen in vier verschiedenen Rennkategorien beim legendärenGrand Prix von Monaco - was vor ihm noch niemand gelang. Heidfeld istzudem Fahrer in der Formel E-Meisterschaft seit deren Gründung undhat Mahindra Racing über die letzten drei Rennserien auf dem Weg zumErfolg unterstützt, bevor er jetzt seine Rolle als wesentlichesTeammitglied bei Automobili Pininfarina bekräftigte.Weitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie aufwww.automobili-pininfarina.comRedaktionshinweiseAutomobili Pininfarinas operativer Geschäftssitz mit einem imLuxus- und Premium-Automobilbereich sehr erfahrenen Team befindetsich in München. Die in Deutschland und Italien entworfenen,entwickelten und gefertigten Modelle werden in allen größerenAbsatzregionen weltweit unter dem Markennamen Pininfarina vertrieben.Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigsteLuxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.Die 100-prozentige Tochter von Mahindra & Mahindra Ltd. trägtbasierend auf einer Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina SpA undMahindra & Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. DieNamensgeberin Pininfarina SpA wird mit ihrer einzigartigen, fast90-jährigen Erfahrung in der Fertigung zahlreicher Automobil-Legendeneine wesentliche Unterstützerrolle bei Design und Fertigungübernehmen.Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, PaoloPininfarina, Präsident von Pininfarina SpA und Dr. Pawan Goenka,Präsident von Mahindra Racing, gaben gemeinsam mit Michael Perschke,dem Vorstands¬vorsitzenden von Automobili Pininfarina, beim FormelE-Rennen in Rom am 13. April 2018 den offiziellen Startschuss für dieneue Automobilmarke. Aus der Teilnahme an jedem Formel E-Rennen seitder Gründung der weltweit innovativsten Motorsport-Rennserie im Jahr2013 konnte Mahindra rasch eine umfassende Kompetenz in modernstennachhaltigen Hochleistungstechnologien aufbauen, die nun von derRennstrecke auf die Straße übertragen werden.Automobili Pininfarina kombiniert diese "In-House"-Expertise mitengen Beziehungen zu einigen weltweit führenden Lieferanten in denBereichen Automobildesign und -konstruktion, die die ambitioniertenZiele in puncto Leistung und Marktpremiere Ende 2020 unterstützen.Automobili Pininfarina und der PF0Automobili Pininfarina, die im April 2018 vorgestellte jüngsteAutomobilmarke der Welt, erhebt den Anspruch, voll elektrischangetriebene Ultra-Luxusfahrzeuge zu entwickeln und zu fertigen, diein ihren jeweiligen Segmenten neue Maßstäbe hinsichtlich Design undAttraktivität setzen.Das Unternehmen mit Sitz in München wird eine Palette vonFahrzeugen anbieten, die von der legendären italienischenAutomobildesignschmiede Pininfarina SpA entworfen und handgefertigtwerden. Das erste, streng limitierte Luxus-Elektrohypercar -Codename: PF0 - wird auf dem Genfer Automobil-Salon 2019 Premierefeiern. Die Serienproduktion ist ab 2020 geplant.Mit einem wachsenden Team aus Automobilexperten, die von führendenLuxus- und Supersportwagenherstellern abgeworben werden konnten, undin visionärer Zusammenarbeit mit führenden Playern aus der Welt derElektrifizierung, der Konnektivität und des Designs wird AutomobiliPininfarina Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Technologieund Leistung in verführerischer Form umsetzen können.Unter der Carbonfaser-Karosserie des PF0 schlummern Technologienauf einem extrem hohen Niveau sowie funktionelleKonstruktionselemente, die nur darauf warten, die für einStraßenfahrzeug schier unglaubliche Leistungsfähigkeit zu entfesseln.Leistung und Drehmoment liegen bei über 1.900 PS (1.416 kW) bzw.2.300 Nm, womit der PF0 in weniger als zwei Sekunden auf 100 km/hbeschleunigt und eine Höchstgeschwindigkeit von mehr als 400 km/herreicht - mit einer potenziellen emissionsfreien Reichweite von fast500 Kilometern.Nach positiv aufgenommenen Exklusivpräsentationen während derMonterey Car Week vom 23. bis 26. August gab Automobili Pininfarinavor Kurzem die erste offizielle Abbildung des elektrischenHypercar-Konzepts PF0 frei, das streng auf maximal 150 Exemplarelimitiert sein wird.Zuvor veröffentlichte Designskizzen des PF0 zeigten einevollständig aus Carbonfaser gefertigte Karosserie mit schwungvollenRundungen und großzügigen Glasflächen. Ein einzelner, dynamischerLichtstreifen fließt an der Fahrzeugfront entlang und ersetzt dietraditionellen Scheinwerfer. Das Interieur ist vollständig auf ein"Fluchtpunkt"-Konzept für die Hauptinstrumententafel ausgerichtet.Diese einzigartige, faszinierende Optik lenkt die Aufmerksamkeit desFahrers auf seine eigentlichen Aufgaben - und verleiht demCockpit-Layout, bei dem der Fahrer intuitiv im Mittelpunkt steht,eine neue Definition.Pressekontakt:Dan Connell - MarkenleitungM) +44 (0) 7464 039401E-Mail: d.connell@automobili-pininfarina.comLuca Rubino - Leitung Digitale KommunikationM) +49 (0) 17841 16025E-Mail: l.rubino@automobili-pininfarina.comOriginal-Content von: Imprimatur Ltd, übermittelt durch news aktuell