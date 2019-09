Automobili Pininfarina, Bosch und BENTELER präsentieren Zukunftsbasis für Elektrosportwagen (FOTO)

Frankfurt (ots) -- Strategische Partnerschaft mit Mobilitätsspezialisten BoschEngineering und BENTELER im Vorwege der InternationalenAutomobil-Ausstellung in Frankfurt geschlossen- Zukunftsvision über eine Modellreihe luxuriöserElektrosportwagen bestätigt- Hoch leistungsfähige Plattform für Elektrofahrzeuge soll Basiskünftiger Fahrzeuge von Automobili Pininfarina sein und anderenHerstellern zur Verfügung gestellt werden- Innovative Plattform untermauert Automobili Pininfarinas PURAVision-Designmodell- Bilder sind hier verfügbar: https://bit.ly/2khGseRAuf einer Pressekonferenz im Vorwege der InternationalenAutomobil-Ausstellung in Frankfurt kündigten Michael Perschke,Geschäftsführer der Automobili Pininfarina GmbH, Johannes-Jörg Rüger,Geschäftsführer der Bosch Engineering GmbH, und Ralf Göttel,Vorstandsvorsitzender der BENTELER International AG, einestrategische Partnerschaft zur gemeinsamen Entwicklung einer hochleistungsfähigen Plattform für Elektrofahrzeuge an.Automobili Pininfarina, Bosch Engineering und BENTELER werden dasbeste technische Konzept sowie das Marktpotenzial für die Plattformuntersuchen, die zum Fundament der geplanten AutomobiliPininfarina-Fahrzeuge wird. Die Partner verständigten sich zudemdarauf, die Gelegenheit zu prüfen, diese Plattform als Basis für dieElektrosportwagen anderer Fahrzeugmarken anzubieten, um darauszusätzliche Synergien zu schöpfen und eine schnellere Verbreitung derElektromobilität über alle Marktsegmente hinweg zu ermöglichen,darunter auch die schnell wachsenden Luxus- und Sportwagenbereiche.Michael Perschke, Geschäftsführer von Automobili Pininfarina,erklärte: "Die heutige Ankündigung markiert einen immens wichtigenMeilenstein für Automobili Pininfarina, denn unsere Partner und wirsetzen unsere Führungspositionen in den Bereichen Design undKonstruktion dafür ein, unsere Mission, ein Portfolio luxuriöserElektrosportwagen auf Weltklasseniveau auf den Markt zu bringen,einen großen Schritt voranzubringen. Die Entwicklung des elektrischenSupersportwagens Battista hat uns das Selbstvertrauen gegeben, dasswir gemeinsam mit den richtigen Partnern attraktive, technischfortschrittliche und innovative Luxus-Elektrofahrzeuge entwerfen undbauen können, die nicht nur optisch, sondern auch leistungsmäßigüberzeugen.Unser Anspruch ist, den Elektrofahrzeugmarkt wachsen zu lassen undihn mit zusätzlichen Angeboten auf die Luxus- und Sportwagensegmenteauszuweiten. Wir sind sicher, dass dieser Ansatz beiFahrzeug-Enthusiasten ebenso wie bei umweltbewussten Konsumenten aufgroßen Zuspruch stoßen wird.Mit Bosch Engineering und BENTELER als Partnern bin ichzuversichtlich, dass wir eine wirklich innovative, hochleistungsfähige Plattform für Elektrofahrzeuge zur Marktreife führenkönnen, die die Akzeptanz emissionsfreier Fahrzeuge, insbesondere imLuxussektor, beschleunigen wird. Es sind zwar bereits anderePlattformen für Elektrofahrzeuge in Entwicklung, doch dieseInitiative ist die erste Partnerschaft zwischen drei Unternehmen vonWeltrang, aus der eine Plattform entwickelt werden soll, die speziellauf die Pläne für elektrisch angetriebene Luxusfahrzeuge undSportwagen von Automobili Pininfarina und möglichen anderenFahrzeugherstellern zugeschnitten ist, die in diesem BereichFortschritte erzielen möchten."Automobili Pininfarina bestätigte kürzlich die Strategie, eineReihe hoch leistungsfähiger Sportwagen und Luxusfahrzeuge auf denMarkt bringen zu wollen, die auf das hoch gelobte elektrischeHypercar Battista folgen sollen, dessen Serienproduktion für Ende2020 in Italien vorgesehen ist. Einen ersten Einblick in dieseStrategie gewährt Designdirektor Luca Borgogno mit seinem PURAVision-Designmodell, nach dem Automobili Pininfarinas geplanteFahrzeugreihe mit rein elektrischem Antrieb auf drei klar definiertenWerten ruhen wird: ansprechendem Design, außergewöhnlichem Luxus undprickelnder Leistung.Johannes-Jörg Rüger, Geschäftsführer der Bosch Engineering GmbH,meinte: "In der Elektromobilität lässt sich ein eindeutiger Trendfeststellen: Die Nachfrage nach Systemlösungen steigt. Mit unsererTechnologie und unserer umfassenden Expertise in derSystemintegration sind wir in der Lage, eine entscheidende Rolledarin zu spielen, hochwertige Elektrofahrzeuge auf den Markt zubringen - auch im Bereich der Supersportwagen. Wir sind dafürbekannt, dass Qualität und Verlässlichkeit für uns an erster Stellestehen. Das sind Werte, die in den Hauptbereich unsererZusammenarbeit - Teilsysteme wie Bremsen, Lenkung, Steuergeräte undFahrerassistenz - einfließen werden. Zusätzlich bringen wir unserKnow-how in den Bereichen Elektrisch/Elektronische Architektur sowiebei den Sicherheitskonzepten ein. Als Anbieter vonIngenieurdienstleistungen kann Bosch Engineering auf einen reichenErfahrungsschatz und ein umfassendes Know-how zurückgreifen, die sichaus unserer langjährigen, erfolgreichen Tätigkeit bei der Integrationvon Komponenten auf Systemebene und im Bereich individuelle Anwendungund Abstimmung ergeben."Für BENTELER bestätigt die Partnerschaft die Funktionalität undLeistungsfähigkeit der Elektromobilitätslösungen des Unternehmensunter realen Bedingungen. Ralf Göttel, Vorstandsvorsitzender vonBENTELER, erläuterte: "Automobili Pininfarina wird von unserenmaßgeschneiderten Elektromobilitätslösungen in Form einer reduziertenEntwicklungszeit profitieren. Wir sind stolz, mit einem Partner wieAutomobili Pininfarina zusammenzuarbeiten und freuen uns auf diepositiven Ergebnisse aus unserer Partnerschaft.""Lösungen für die Elektromobilität anzubieten, ist ein logischerSchritt für BENTELER. Wir bieten beispielsweise Lösungen fürelektrifizierte Fahrgestelle, Batteriespeichersysteme und dasBENTELER Electric Drive System 2.0", fügte Marco Kollmeier,Vizepräsident der BENTELER-Abteilung Elektromobilität hinzu. "Damitunterstützen wir Fahrzeughersteller, die wachsenden Möglichkeitensinnvoll umzusetzen, die sich aus der Elektromobilität fürKonsumenten, die Gesellschaft und die Hersteller selbst ergeben."Unterstützt wurden Michael Perschke und Luca Borgogno von Dr.Christian Jung, dem technischen Leiter von Automobili Pininfarina,der ergänzte: "Das Schöne an der Elektrifizierung ist, dass dieKombination von Batterien, Motoren und Fahrgestell ein relativmodulares Konzept bietet, aus dem eine Reihe von Fahrzeugenentwickelt werden kann. Die größte Herausforderung liegt darin,dieses flexible Konzept und die Theorie in die Realität umzusetzen.Und dies in einer Geschwindigkeit, die die rasch wachsende Nachfragenach Elektrofahrzeugen unterstützt. Wir sind davon überzeugt, dassunsere Partnerschaft mit Bosch Engineering und BENTELER unsermöglichen wird, diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern,indem wir das Potenzial einer Plattform weiter erforschen, mit derwir die einzigartigen Anforderungen einer Modellreihe echter,luxuriöser Elektrosportwagen erfüllen können."Weitere Informationen und eine Pressemappe erhalten Sie auf:www.automobili-pininfarina.com/media-zoneRedaktionshinweiseÜber Automobili PininfarinaDer operative Geschäftssitz von Automobili Pininfarina befindetsich in München. Dort ist ein Team erfahrener Mitarbeiter versammelt,die alle bereits bei Luxus- und Premium-Automarken an führenderStelle gearbeitet haben. Die in Deutschland und Italien entworfenen,entwickelten und gefertigten Modelle werden in allen wichtigenMärkten weltweit unter dem Markennamen Pininfarina vertrieben undgewartet. Das neue Unternehmen erhebt den Anspruch, die nachhaltigsteLuxus-Fahrzeugmarke der Welt zu werden.Das Kapital des Unternehmens stammt zu 100 Prozent aus einerInvestition von Mahindra & Mahindra und trägt seit der Unterzeichnungeiner Lizenzvereinbarung zwischen Pininfarina S.p.A. und Mahindra &Mahindra Ltd. den Namen Automobili Pininfarina. Mit dereinzigartigen, beinahe 90-jährigen Erfahrung in der Fertigung vielerechter Fahrzeugikonen übernimmt Pininfarina S.p.A. eine tragendeRolle bei der Unterstützung der Design- und Produktionskapazitäten.Anand Mahindra, Präsident von Mahindra & Mahindra, PaoloPininfarina, Präsident von Pininfarina S.p.A., und Dr. Pawan Goenka,Vorstandsvorsitzender von Mahindra Racing, und Michael Perschke, CEOvon Automobili Pininfarina, gaben beim Formel E-Rennen in Rom am 13.April 2018 den offiziellen Startschuss für die neue Automobilmarke.Mahindra hat seit dem Beginn der weltweit innovativstenMotorsport-Rennserie im Jahr 2013 an jedem Formel E-Rennenteilgenommen und konnte so rasch eine umfassende Kompetenz inmodernsten nachhaltigen Hochleistungstechnologien aufbauen, die nunvon der Rennstrecke auf die Straße übertragen werden.Automobili Pininfarina setzt diese "In-House"-Expertise zusammenmit einigen weltweit führenden Lieferanten in den BereichenAutomobildesign und -Konstruktion ein, um die ehrgeizigen Ziele inpuncto Leistung und Markteinführung im Spätjahr 2020 zu erreichen.Über Bosch Engineering GmbHBosch Engineering GmbH ist eine hundertprozentigeTochtergesellschaft der Robert Bosch GmbH mit Hauptsitz in Abstatt,Deutschland. Als Systementwicklungspartner der Automobilindustriebietet das Unternehmen seit 1999 mit mehr als 2.800 AngestelltenEntwicklungsdienstleistungen für Antriebsstränge, Sicherheits- undKomfortsysteme sowie elektrische und elektronische Systeme an - vonder ersten Studie bis zur Serienproduktion. Mit der Spezialisierungauf Elektronik und Software profitiert das Unternehmen von Boschsbewährter Technologie für Großserienproduktionen, mit dermaßgeschneiderte Lösungen für zahlreiche Anwendungen in den BereichenPkw, Nutzfahrzeuge, Gelände- und Freizeitfahrzeuge sowie in denSparten Schienenverkehr, Marine und Industrie entwickelt werden.Bosch Engineering GmbH koordiniert zudem alle Motorsportaktivitätender Bosch-Gruppe.Zusätzliche Informationen sind auf www.bosch-engineering.com undwww.bosch-presse.de verfügbar.Über BENTELERBENTELER ist ein weltweit agierendes Unternehmen inFamilienbesitz, das in den Bereichen Automobiltechnologie, Energieund Maschinenbau tätig ist. Als strategisch innovativer Partnerentwickeln, fertigen und vertreiben wir sicherheitsrelevanteProdukte, Systeme und Dienstleistungen.Unter dem Dach der strategischen Managementholding BENTELERInternational AG mit Sitz in Salzburg, Österreich, sind die dreiDivisionen BENTELER Automotive, BENTELER Steel/Tube und BENTELERDistribution organisiert. Im Finanzjahr 2018 erwirtschaftete dieGruppe einen Umsatz von 8,072 Milliarden Euro. Unsere rund 30.000Mitarbeiter an 141 Standorten in 38 Ländern bieten erstklassigeHerstellungs- und Vertriebskompetenz - und jeder einzelne unsererMitarbeiter engagiert sich dafür, einen erstklassigen Service zubieten, wo auch immer unsere Kunden uns benötigen. Wir halten unsereVersprechen: mit technischer Exzellenz und effektiver Implementation.Mutig, ambitioniert und respektvoll geben wir unser Bestes. Und"aufgeben" gehört nicht zu unserem Wortschatz.BENTELER. Die Familie der Lösungsmacher. Seit 1876.www.benteler.comÜber BENTELER AutomotiveBENTELER Automotive ist der Entwicklungspartner für die weltweitführenden Automobilhersteller. Mit etwa 26.000 Mitarbeitern und mehrals 70 Werken in rund 25 Ländern entwickeln wir maßgeschneiderteLösungen für unsere Kunden. Unsere Produkte umfassen Komponenten undModule in den Bereichen Fahrwerk, Karosserie sowie Motor- undAbgassysteme. 