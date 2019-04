Automobile Barcelona veranstaltet zur Hundertjahrfeier bahnbrechende Automobilausstellung

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Die von Fira de Barcelonaorganisierte internationale Automobilausstellung Automobile Barcelonawird als größtes Messeereignis seit Jahren vom 11. bis zum 19. Mai2019 anlässlich ihrer Hundertjahrfeier veranstaltet. Bei derAutomesse, die als erste Handelsmesse in Spanien zum einhundertstenMal durchgeführt wird, werden insgesamt 44 Automarken ausgestellt;und zahlreiche weitere Aktivitäten sind geplant, um dashundertjährige Bestehen zu feiern.Bei der Automesse vertreten sind Abarth, Alfa Romeo, Aston Martin,Audi, Bentley, BMW, Cupra, Dacia, DR Automobiles, EasyMile, Ferrari,Fiat, Fiat Professional, Ford, Hispano Suiza, Honda, Hyundai, Jaguar,Jeep, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lotus, Maserati, Mazda,Mercedes Benz, Mercedes Benz Vans, Mini, Mitsubishi, Nissan, Pal-V,Piaggio Commercial Vehicle, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart,Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volkswagen und Volvo.Enrique Lacalle, Präsident von Automobile Barcelona, sagte: "Diediesjährige Messe wird eine einmalige Veranstaltung, die sich keinAutoliebhaber, Medienvertreter und Branchenexperte entgehen lassensollte. Wir werden der Öffentlichkeit nicht nur die neuesten Modelleder führenden Automobilhersteller präsentieren, sondern Besucherndarüber hinaus die Gelegenheit bieten, durch eigene Erfahrung dieTechnologien zu erleben, die die Zukunft der Gesellschaft prägen unddie Art der Fortbewegung und unser Leben in einer nicht allzu fernenZukunft verwandeln werden."Die Veranstaltung wird sich um drei Hauptbereiche drehen: Die"Motorshow", bei der Automobilhersteller ihre jüngsten Modellepräsentieren sowie die unterschiedlichen Innovationen, die dieZukunft der Automobilindustrie durch Konnektivität, autonomes Fahren,Elektrifizierung, das Internet der Dinge und intelligente Mobilitätverwandeln; die "Connected Street", in der die Besucher einige dieserTechnologien, darunter selbstfahrende Fahrzeuge, in einer realenUmgebung ausprobieren und ein fliegendes Fahrzeug bestaunen können;und drittens "Road to 100", ein Veranstaltungsprogramm, das durch diegesamten 100 Jahre der Geschichte von Automobile Barcelona führt undden engen Zusammenhang zwischen Barcelona und der Entwicklung derAutomobilindustrie in Spanien aufzeigt.Darüber hinaus hat Automobile Barcelona eine neue audiovisuelleShow produziert, die die Besucher auf eine interaktive und fesselndeReise durch die einhundertjährige Geschichte des Automobils,Barcelona im Wandel und die Zukunft der Mobilität führt. Es ist eineeinzigartige Erfahrung mit 3-D-Effekten, holografischen Projektionenund Surroundsound-Musik in einer Installation auf mehr als 1.500 m2.Die Automobile Barcelona ist die einzige Automobilmesse inSpanien, die von der internationalen AutomobilherstellervereinigungOrganisation Internationale des Constructeurs D'Automobiles (OICA)anerkannt wird.Photo:https://mma.prnewswire.com/media/876989/Automobile_Barcelona_Show.jpgLogo:https://mma.prnewswire.com/media/876990/Automobile_Barcelona_Logo.jpgPressekontakt:Folc Lecha (ausschließlich für Medien) +34 93 233 3555flecha@firabarcelona.comOriginal-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell