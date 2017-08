Automobildialog über die Logistik der letzten Meile

Berlin (ots) - Das rasante Wachstum des Versandhandels inDeutschland erhöht das Transportaufkommen in den Städten. Das birgtzahlreiche Herausforderungen - für die Kommunen, die klassischenMobilitätsdienstleister und die Umwelt. Der 9. BerlinerAutomobildialog des Kfz-Gewerbes am 6. September 2017 steht daherunter dem Motto "Die Logistik der letzten Meile - Im Spannungsfeldvon Internethandel, Fahrzeugtechnik und Verkehrsaufkommen".Dr. Christoph Konrad, Leiter des ZDK-Hauptstadtbüros, diskutiertmit den Experten Franz-Reinhard Habbel vom Deutschen Städte- undGemeindebund, Prof. Dr. Achim Kampker, Geschäftsführer derStreetScooter GmbH, Dr. Urs Maier, Projektleiter Güterverkehr der"Agora Verkehrswende", Dieter Schoch, Experte für Emissionen undSicherheit im Nutzfahrzeugbereich der Daimler AG, und ChristophWenk-Fischer, Geschäftsführer des Bundesverbands E-Commerce undVersandhandel.Mit dem "Berliner Automobildialog" leistet der ZDK seinen Beitragzu einem notwendigen Dialog über verkehrs- und wirtschaftspolitischesowie gesellschaftlich relevante Themen. Die Veranstaltung findetstatt am 6. September von 11 bis 13 Uhr in der Vertretung der Freienund Hansestadt Hamburg beim Bund, Jägerstraße 1-3 in 10117 Berlin.Zur Anmeldung: http://www.kfzgewerbe.de/automobildialog.html.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-Pressesprecher,Tel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell