Automobilbranche: Zahlungsrisiko erreicht neuen Höhepunkt in Europa und China

Köln (ots) - Die Krise der Automobilindustrie ist im Tagesgeschäftder Risikoabteilungen angekommen und lässt die Zahl derZahlungsausfälle entlang der Wertschöpfungskette der gesamten Brancheweiter steigen. Besonders große Unsicherheiten gehen aktuell vonGeschäften mit Zulieferern und Autohändlern in Europa und China aus.Das zeigt die jetzt veröffentlichte Analyse "MarktMonitor Automotive2019" von Atradius. Der internationale Kreditversicherer rechnetdamit, dass sich in den kommenden zwölf Monaten die Insolvenzen amstärksten in der britischen Automobilbranche erhöhen (+7 % gegenüberdem Vorjahreszeitraum), gefolgt von China und Italien (jeweils +5 %)sowie Frankreich und Polen (jeweils +3 %). Auch in Deutschland nehmendie Firmenpleiten im Automobilsektor in diesem Jahr um mindestens 2 %zu."Es sind vor allem die Zulieferer der zweiten und dritten Ebene,die jetzt in Schwierigkeiten sind", sagt Michael Karrenberg, RegionalDirector Risk Services Germany, Central, North, East Europe &Russia/CIS von Atradius. "Immer mehr von ihnen können im derzeitigenstrukturellen Wandel der Automobilbranche - hin zu mehrElektrofahrzeugen, Brennstoffzellenantrieben oder autonom fahrendenMobilen mit neuer technischer Ausstattung sowie den sich veränderndenVerbraucheransprüchen - nicht mehr mithalten. Die Innovationszyklenverkürzen sich. Gleichzeitig liegen zwischen Auftragserteilung undLieferung häufig mehrere Jahre. Die kleinen und mittleren Zuliefererleiden unter einer hohen Vorfinanzierungslast und müssen immerhäufiger die Vorgaben der Hersteller akzeptieren, zum Beispielflexible Abnahmezahlen von Serienteilen. Werden dann weniger Teileabgenommen als ursprünglich kalkuliert - wie derzeit häufig zubeobachten ist angesichts der weltweit rückläufigen Autoverkäufe -,geraten die Unternehmen in Liquiditätsnöte."Steigendes Forderungsrisiko in Autobranche: Atradius stuft mehrereSektoren herabPrognosen zufolge gehen die weltweiten Verkaufszahlen vonAutomobilen in diesem Jahr um 5 % gegenüber 2018 zurück. Atradiusrechnet damit, dass das Zahlungsrisiko in der Branche weiter steigenwird. Bereits jetzt sieht der Kreditversicherer in der globalenAutomobilwirtschaft so große Unsicherheiten wie seit der Finanz- undWirtschaftskrise nicht mehr. In der Folge hat Atradius nun seineBewertungen für zahlreiche Sektoren in großen Automobilmärktenherabgestuft. Besonders eingetrübt hat sich dabei der Ausblick fürmehrere große europäische Volkswirtschaften und für China.DeutschlandAtradius bewertet das Forderungsrisiko in der deutschenAutomobilwirtschaft aktuell als "erhöht". Im vergangenen Jahr lag dieEinschätzung für die gesamte Branche noch bei "durchschnittlich".Grund für die Herabstufung sind vor allem die weiter zunehmendenHerausforderungen für die Zulieferer ab der zweiten Ebene (Tier 2).Hier sieht Atradius eine erheblich erhöhte Gefahr fürZahlungsausfälle und -verzögerungen: Gerade für Anbieter, derenSchwerpunkt auf Komponenten für Benzin- und Dieselmotoren liegt,drängt die Zeit immer mehr, das Geschäftsmodell anzupassen undProdukte und Lösungen für die "neue Mobilität" auf den Markt zubringen. Gleichzeitig ist ihre Liquiditätssituation häufig angespanntund es fehlt oft an Finanzmitteln, um Innovationen voranzutreiben. Inder Folge dürften im deutschen Zuliefererbereich in den kommendenMonaten die Insolvenzzahlen ansteigen. Auch unter den deutschenAutomobilhändlern sind die Unsicherheiten gegenüber 2018 größergeworden.Weiterhin "gut" ist hingegen das Forderungsrisiko der deutschenAutomobilhersteller und zahlreicher direkter Zulieferer (Tier 1).Trotz der aktuellen Absatzschwächephase bleibt ihr finanziellerSpielraum groß und ihre Marktsituation stark genug, um dentechnologischen Wandel in der Industrie mit zu begleiten.Unsicherheiten könnten allerdings auch hier entstehen, wenn es zuUS-Zöllen auf europäische Automobilteile, einem weiter eskalierendenHandelsstreit zwischen den USA und China oder einer globalenRezession kommt.GroßbritannienBei britischen Herstellern und Tier-1-Zulieferern schätzt Atradiusdie Gefahr von Zahlungsausfällen und -verzögerungen nach jüngsterAnalyse als insgesamt "durchschnittlich" ein. 2018 lautete das Ratingnoch "gut". Bei Tier-2-Zulieferern sowie bei Automobilhändlern müssenLieferanten derzeit gar von einem "erhöhten" Forderungsrisikoausgehen. 2018 hatte Atradius bei beiden Untersektoren noch ein"mittelmäßiges" Risiko gesehen.Neben den generellen Veränderungen der Branche durch denstrukturellen Wandel basiert die derzeitige Bewertung auf denanhaltenden Brexit-Unsicherheiten. Die Konsumstimmung im VereinigtenKönigreich ist verhalten, was sich letztlich auch auf dieProduktions- und Verkaufszahlen von Automobilen niederschlägt. Alleindie Zahl der neu registrierten Pkw in Großbritannien sank laut desEuropäische Automobilherstellerverbands ACEA im ersten Halbjahr um6,8 %.ItalienAuch in Italiens Automobilbranche hat sich der wirtschaftlicheAusblick verschlechtert und die Gefahr von Forderungsausfällenerheblich erhöht. Von Geschäften mit italienischen Herstellern gehtlaut Atradius derzeit ein "mittelmäßiges" Forderungsrisiko aus,herabgestuft von "gut" im Jahr 2018. Im italienischenZulieferersektor (Tier 1 und 2) ist die Bewertung desKreditversicherers mit "erhöhtes Risiko" aktuell sogar um zwei Stufenschlechter als noch im Vorjahr (2018: "gut"). Unverändert gegenüberdem Vorjahr ist die Situation bei den italienischen Automobilhändlern("mittelmäßig").Ein Hintergrund der neuen Einschätzung sind die jüngstenKostensenkungsprogramme von italienischen Autoherstellern. Diesedürften den Preisdruck auf die Lieferanten zunehmend erhöhen. DerTier-1-Bereich in Italien gilt zwar als technisch fortschrittlich,die Anbieter verfügen jedoch über verhältnismäßig wenig Eigenkapitalund sind in hohem Maße von externer Finanzierung abhängig. Solltesich die Lage im italienischen Finanzsektor weiter verschärfen,könnte das zum Problem für die Lieferanten werden. Im Tier-2-Bereichwerden weitere Anbieter von technisch einfachen Komponenten infolgeder sich wandelnden Nachfrage am Markt voraussichtlich künftig nichtmehr bestehen, nachdem es hier bereits in den Jahren 2008 bis 2012 zuUnternehmensaufgaben kam.FrankreichNachdem die Zahlungserfahrungen in der französischenAutomobilbranche in den vergangenen zwei Jahren gut waren, trübt sichdie Prognose auch hier ein: Insbesondere bei Geschäften mit kleinerenZulieferern ist in den kommenden zwölf Monaten mit zunehmendenZahlungsverzögerungen zu rechnen. In Frankreich sind die Absatzzahlenim ersten Halbjahr 2019 ebenfalls zurückgegangen. Aus Sicht vonAtradius dürften dies vor allem kleinere Tier-1-Zulieferer undTier-2-Unternehmen zu spüren bekommen, deren Umsatzlage sich generellverschlechtert und die dann unter den schrumpfenden Margen besonderszu leiden haben. Die Sparmaßnahmen, die französische Herstellereingeführt haben, um in neue Technologien zu investieren, könnten denPreisdruck auf einige Subunternehmer in den kommenden zwei bis dreiJahren ebenfalls erhöhen. Das Forderungsrisiko bei Geschäften mitfranzösischen Herstellern und großen Tier-1-Firmen dürfte hingegenerst einmal moderat bleiben, unter anderem deshalb, weil drohendeUS-Zölle die französischen Marken nur geringfügig beeinträchtigen.PolenIn Polen ansässige Automobilhersteller und -zulieferer sind inhohem Maße von der Auslandsnachfrage abhängig, allein 2018 generiertedie Branche 55 % ihres Umsatzes durch Exporte. Die Produktion derUnternehmen aus diesem Sektor ging 2018 um 4,4 % gegenüber 2017zurück. Die durchschnittliche Zahlungsdauer in der polnischenAutomobilbranche beträgt derzeit 115 Tage. Atradius bewertet dasZahlungsrisiko bei Herstellern in Polen aktuell als "mittelmäßig" undbei Tier-1- und Tier-2-Lieferanten sowie bei Automobilhändlern als"erhöht". Unsicherheiten bestehen besonders bei Tier-2-Unternehmen.Aufgrund des hohen Wettbewerbs verfügen sie nur über wenigVerhandlungsspielraum bei ihren Geschäften. Das Gleiche gilt fürAutoteile- und Reifenhändler. Die Zunahme von Elektroautos dürftehier ebenfalls das Forderungsrisiko steigern, da nur wenige von ihnenüber die finanziellen Mittel verfügen, Innovationen zu entwickeln,die sich für die neuen Autos verwenden lassen. Ein ungeordneterBrexit und US-Zölle würden die polnische Automobilwirtschaft aufgrundihrer Exportabhängigkeit ebenfalls hart treffen.ChinaIm größten Automobilmarkt der Welt hat sich zuletzt vor allemunter den Automobilhändlern das Zahlungsrisiko signifikantverschlechtert. Nach der jüngsten Analyse bewertet Atradius dasForderungsrisiko bei Geschäften mit ihnen als "erhöht",heruntergestuft von "gut" im vergangenen Jahr. Hintergrund sind diezuletzt schwachen Verkaufszahlen im Reich der Mitte (-12,4 % imersten Halbjahr 2019 gegenüber dem Vorjahreszeitraum). Es wird damitgerechnet, dass die Absatzschwäche bis ins kommende Jahr andauernwird.Ebenfalls mit erheblichen Unsicherheiten verbunden ist dasGeschäft mit chinesischen Tier-2-Zulieferern. Gerade in diesemSegment verfügen kleinere Anbieter sowie Unternehmen im Privatbesitzhäufig nur über wenig Eigenkapital, gleichzeitig ist ihr Zugang zuBankfinanzierungen eingeschränkt. Auch bei kleineren chinesischeAnbietern von Komponenten für Elektro-Autos steigt dasForderungsrisiko. Elektro-Autos gewinnen zwar weiterhin Marktanteilein China, jedoch steigt die Gefahr von Überkapazitäten in diesemBereich an, da neue Wettbewerber zunehmend auf den Markt drängen. Vordiesem Hintergrund dürften auch die Insolvenzzahlen von kleinerenHerstellern von E-Mobilitätskomponenten in den kommenden zwölfMonaten zunehmen, voraussichtlich um 5 %. Bei Lieferungen anchinesische Hersteller und Tier-1-Zuliefer bewertet Atradius dasForderungsrisiko weiterhin als "gut". 