Automatisierung gefährdet Arbeitsplätze älterer Arbeitnehmer (FOTO)

München (ots) -- China und andere asiatische Länder besonders betroffen- Deutschland im europäischen Vergleich mit einer der höchstenRisikoraten- Investitionen in Fortbildung und Job-Redesign zahlen sich ausDie zunehmende Automatisierung gefährdet die Arbeitsplätze ältererArbeitnehmer. Gleichzeitig fehlen in den überalterten Gesellschaftenjunge Nachwuchskräfte. Das zeigt eine aktuelle Studie, die dieBeratungsunternehmen Oliver Wyman und Mercer für das Global RiskCenter der Marsh & McLennan Companies durchgeführt haben. Um trotzdieses soziodemografischen Trends ausreichend Fachkräfte zu gewinnen,müssen Unternehmen ältere Arbeitnehmer als Chance begreifen und inFortbildung und Job-Redesign investieren.Die Kombination einer alternden Weltbevölkerung mit derzunehmenden Automatisierung in der Arbeitswelt wird erheblichewirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen haben - insbesondere ineinigen asiatischen Ländern, in denen gering qualifizierteArbeitskräfte im Alter von 50 bis 64 Jahren einen immer größerenAnteil der Erwerbsbevölkerung darstellen. Bis 2025 laufen in China 76Prozent, in Thailand 69 Prozent der älteren Arbeitnehmer Gefahr,aufgrund der Automatisierung nicht mehr am Arbeitsmarkt teilhaben zukönnen.Doch auch in europäischen Ländern wie Deutschland oder Italiendrohen Jobs wegzubrechen, die mit älteren Arbeitnehmern besetzt sind.Obwohl in Deutschland viele ausgebildete Fachkräfte arbeiten, derenArbeitsplätze in der Regel schwer zu automatisieren sind, drohenhierzulande 57 Prozent der von älteren Mitarbeitern besetzten Stellenwegzufallen. Das ist das Ergebnis der Studie "The Twin Threats ofAging and Automation" des Global Risk Center von Marsh & McLennanCompanies.Im Rahmen der Studie haben Experten von Oliver Wyman und Merceruntersucht, wie sich die Automatisierung auf ältere Arbeitnehmer in15 ausgewählten Staaten in Europa, Asien und Amerika auswirkt. NebenIndustriestruktur und Ausbildungssystem hängt dasAutomatisierungsrisiko für ältere Menschen auch von der Gestaltungder Sozial- sowie der Finanzierungssysteme ab.Weitreichende Folgen für die GesellschaftGerade in Kombination mit einer alternden Bevölkerung hat dieAutomatisierung weitreichende Folgen: "Unternehmen ringen heute umdie zeitnahe und effiziente Einführung intelligenter Technologien -was sich unverhältnismäßig stark auf die älteren Arbeitnehmerauswirken kann", sagt Axel Miller, Partner bei Oliver Wyman. "DieseVerschiebung kann zu Arbeitslosigkeit, zunehmender Ungleichheit undgrößerer Belastung der Sicherheitsnetze führen." Es bestehe dieGefahr, dass die Älteren von der Wirtschaft von morgen ausgeschlossenwerden - auch dann, wenn sie bereit und in der Lage sind, einesinnvolle Arbeit zu leisten.Ein Blick auf die Nachbarländer zeigt, dass die Automatisierungdas Leben der älteren Arbeitnehmer auch in Österreich starkbeeinflussen könnte - das Verdrängungsrisiko liegt hier bei 54Prozent. Die Schweiz schneidet im deutschsprachigen Ländervergleichmit 49 Prozent Risiko am besten ab. Die niedrigsten Risikowerteweltweit weisen Australien mit 42 Prozent und Kanada mit 47 Prozentauf - für diese Länder ergibt sich auch die niedrigsteÜberalterungsquote.Ältere Arbeitnehmer als Chance sehenSteigende Lebenserwartungen und sinkende Geburtenraten führen invielen Volkswirtschaften dazu, dass die Bevölkerung im erwerbsfähigenAlter schrumpft. So geht die UNO davon aus, dass in Deutschland derAnteil der zur Verfügung stehenden Menschen im erwerbsfähigen Alteran der Gesamtbevölkerung zwischen 2015 und 2030 um mehr als sechsProzent abnimmt."Die Automatisierung ermöglicht eine beispiellose Produktivitätund gibt den Unternehmen die Möglichkeit, aufgrund von Einsparungenbei den Personalkosten in neue Einnahmequellen und Mitarbeiter zuinvestieren", sagt Sebastian Karwautz, Leiter des Bereichs CareerCentral & Eastern Europe bei Mercer. Dies werde allerdings schwierig,wenn die Nachwuchskräfte fehlen. Unternehmen müssen nun handeln, umtrotz dieses soziodemografischen Trends ausreichend Fachkräfte undMitarbeiter für ihre Arbeit zu gewinnen. So werden die älterenArbeitnehmer wieder zur Chance."Regierungen und Unternehmen sollten ältere Arbeitnehmer stärkerintegrieren und benötigen einen Plan, der sich nicht nur um ihreumfangreichen digitalen Strategien dreht, sondern auch die ältereGeneration berücksichtigt", so Karwautz weiter. Erfahrungsschatz,Konsolidierung von Wissen, Kontinuität: Investitionen in ältereMitarbeiter durch betriebliche Umschulungsmaßnahmen und Strategienfür ein effektives Job-Redesign machen sich bezahlt, wenn Unternehmendie spezifischen Fähigkeiten gut zu nutzen wissen.Der vollständige Report steht zum Download bereit unterhttp://ots.de/IvkTSWÜber die AnalyseAnhand von Daten der Vereinten Nationen (UNO) errechneten dieAutoren die Anzahl der älteren Arbeitnehmer in jeder der neunBeschäftigungskategorien der UNO. In den meisten Ländern werdenältere Arbeitnehmer als diejenigen definiert, die noch im Alterzwischen 50 und 64 Jahren erwerbstätig sind - mit Ausnahme von Kanada(45-64 Jahre) und den Vereinigten Staaten (55-64 Jahre). Indem dieAutoren diese neun Kategorien auf die Werte des "Risikos derAutomatisierung" der Forscher Martin Frey & Carl Osbourne von derUniversität Oxford abbilden, generieren sie gewichteteDurchschnittswerte für das Automatisierungsrisiko ältererArbeitnehmer für jede Nation und berechnen das durchschnittlicheRisiko der Automatisierung für ältere Arbeitnehmer.Pressekontakt:Oliver WymanMaike WiehmeierCommunications Manager DACHTel. +49 89 939 49 464Mobil +49 175 290 5074maike.wiehmeier@oliverwyman.comMercerVera ReulandContent Marketing Campaign ManagerTel. +49 69 689 778 552Mobil +49 172 743 47 22vera.reuland@mercer.comOriginal-Content von: Oliver Wyman, übermittelt durch news aktuell