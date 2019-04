Automatisierte Beratung für PV-Systeme und Batterien

Chur (ots) - An der Intersolar 2019 präsentiert die Eturnity AGihre innovativen Software-Lösungen, die Solarinstallateure undStadtwerke bei der Skalierung und Automatisierung von Kundenakquiseund Kundenberatung unterstützen. Die Besucher der Intersolar könnenvon äusserst attraktiven Messerabatten profitieren.Die Eturnity AG integriert die gesamten Prozesse von der Akquiseüber die Simulation und Planung einer PV-Anlage bis zum finalenAngebot in einem Tool. Den Kunden der Eturnity AG gelingt es damitdie Kosten für die Erstberatung massiv zu reduzieren. Es könnenZeiteinsparungen von mehr als 50 % realisiert werden.Im Zentrum der Software-Lösungen der Eturnity AG stehen immer dieAnsprüche der Endkunden. Alle Resultate und Ergebnisse, die denEndkunden präsentiert werden, sind einfach verständlich und attraktivaufbereitet.Die Eturnity AG bietet spezielle Modelle für die effizienteZusammenarbeit mit Installations- oder Planungspartnern. Dankverschiedenen Schnittstellen sind die Produkte der Eturnity AG zudemganz einfach in bestehende Prozesse integrierbar.Die Lösungen der Eturnity AG unterstützen Solarinstallateure undStadtwerke dabei, in eine effiziente, digitale und kundenorientierteZukunft durchzustarten.Besuchen Sie den Stand der Eturnity AG an der Intersolar 2019(Halle C4, Stand 111) und lassen Sie sich direkt vor Ort beraten.Weiter Informationen finden Sie auch unter www.eturnity.eu.Ansprechperson: clemens.bathon@eturnity.eu / +49 7543 9892963Pressekontakt:doris.frehner@eturnity.ch / +41 81 511 64 64Original-Content von: Eturnity AG, übermittelt durch news aktuell