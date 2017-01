Automatisierer Festo vertraut bei weltweiter E-Commerce Expansion auf Wirecard / Integration von Kreditkartenzahlungen in Frankreich / Zukünftige Zahlungsabwicklung in den Niederlanden und Mexiko

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aschheim (München) (ots) - Wirecard hat Festo als Kunden gewonnen:Der Experte für elektrische und pneumatische Automatisierungstechnikvertraut bei der Kreditkartenabwicklung seines Onlineshops inFrankreich auf den führenden Payment-Anbieter. Seit Mitte Dezemberhaben französische Kunden von Festo die Möglichkeit, ihre Produkteonline per Kreditkarte zu bezahlen. Wirecard ermöglicht dabei diePayment-Methoden per Visa und Mastercard. Darüber hinaus garantiertder Experte für Zahlungsabwicklung und Internet-Technologien durchdie innovative Fraud Prevention Suite eine Betrugserkennung, dieinsbesondere bei Kreditkartenabwicklungen auf globaler Ebene relevantist.Die Erweiterung des Zahlungsangebotes in den französischenOnlineshops bildet den Auftakt für die weitere Zusammenarbeit: Ab demZeitraum Februar bis März übernimmt Wirecard die Zahlungsabwicklungder Onlineshops von Festo in den Niederlanden mitKreditkartenzahlungen per Visa, Mastercard, Amex oder iDeal sowie inMexiko mit Visa und Mastercard."Wir freuen uns sehr, die Festo AG & Co. KG mit unsereninternationalen Bezahl- und Risikomanagement-Lösungen bei derglobalen Expansion des Onlineshops unterstützen zu können", sagtMarion Laewe, Vice President Sales Consumer Goods bei Wirecard. "FürKonsumenten spielt es weltweit eine zunehmende Rolle, alleOnline-Einkäufe einfach, sicher und flexibel per Kreditkarte zubezahlen. Durch eine auf den Händler abgestimmte Zahlungsabwicklungmit intelligenter Risikomanagementlösung, kombiniert mit einerschnellen, globalen Betrugserkennung, tragen wir diesem WunschRechnung und ermöglichen so eine einfache wie sichere Zahlung inEchtzeit."Daniel Figueras Hernandez, IT Business Partner for e-Business beiFesto, betont: "Wir haben uns im Rahmen einer Ausschreibung fürWirecard entschieden: Die Globalität und die breite Vielfalt derRisikolösungen, die Wirecard anbietet, waren für uns ausschlagendeKriterien. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit mit Wirecardim kommenden Jahr auf die Niederlande und Mexiko auszuweiten. Einweiterer, internationaler Rollout ist darüber hinaus geplant."Das globale Familienunternehmen Festo mit Sitz in Esslingen amNeckar beliefert 300.000 Kunden in über 40 Branchen wie zum Beispielder Automobil- und Zulieferindustrie aber auch der Wassertechnik. DieProdukte und Services von Festo sind in 176 Ländern erhältlich.Über Wirecard:Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, derUnternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälenanzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet dieWirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für denelektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform steheninternationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzendenLösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabeeigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilenZahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die kompletteInfrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- undKontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der FrankfurterWertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). WeitereInformationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgenSie uns auf Twitter @wirecard.Über Festo:Die Festo AG & Co. KG ist gleichzeitig Global Player undunabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. DasUnternehmen liefert pneumatische und elektrischeAutomatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- undProzessautomatisierung in über 40 Branchen. Produkte und Servicessind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 18.700Mitarbeiter in 61 Landesgesellschaften erwirtschafteten im Jahre 2015einen Umsatz von rund 2,64 Mrd. EUR. Davon werden jährlich rund 8 %in Forschung und Entwicklung investiert.Pressekontakt:Wirecard-Medienkontakt:Wirecard AGJana TilzTel.: +49 (0) 89 4424 1363E-Mail: jana.tilz@wirecard.comFesto Medienkontakt:Festo AG & Co. KGDr. Heinrich FrontzekTelefon: +49 (0)711 347 1873E-Mail: heinrich.frontzek@festo.comOriginal-Content von: Wirecard AG, übermittelt durch news aktuell