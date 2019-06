Automatische Spielberichte aus allen Amateurligen - ermöglicht durch Technologie von Retresco

Berlin (ots) - Der Deutsche Fußball-Bund e.V. (DFB) hat auf demJournalismuskongress beBETA ein Entwicklungsprojekt zurflächendeckenden Berichterstattung im Amateurfußball vorgestellt.Möglich wird das durch automatisierte Texterstellung - dieKI-basierte Technologie dahinter stammt von der Berliner FirmaRetresco, Projektpartner ist Sportplatz Media.Auf dem Digitalkongress "beBETA - journalism in progress"erläuterte Anja Vianden, Leiterin "QA Robotertexte" bei der DFB GmbH,das größte Roboterjournalismus-Projekt Deutschlands."Alle Spiele, alle Tore": der Titel des Entwicklungsprojektes istProgramm. Mit Beginn der Saison 2019/2020 erscheinen auf FUSSBALL.DE,der vom DFB betriebenen größten Amateurfußballplattform Deutschlands,automatisch generierte Vor- und Nachberichte zu den Ligaspielen imMänner-, Frauen- und älteren Jugendbereich - bundesweit bis in dieuntersten Spielklassen. Der DFB folgt damit dem Wunsch vielerAmateurvereine nach regionaler Berichterstattung auf FUSSBALL.DE.Grundlage der Spielberichte sind die verfügbaren offiziellenSpieldaten aus dem DFBnet. Natural Language Generation (NLG), ein aufKünstlicher Intelligenz basierendes Verfahren zur Texterstellung,formt aus relevanten Daten wie Resultat des Spiels, Torschützen undAuswechslungen einen natürlichsprachlichen Text.Die innovative NLG-Plattform textengine.io von Retresco ist dastechnologische Herzstück des Entwicklungsprojektes. Auf Basis derSoftware entwickelt Retresco gemeinsam mit dem Sportmedien- undVermarktungsspezialisten Sportplatz Media seit vier JahrenTextmodelle zur automatischen Generierung von Spielberichten.Gemeinsam mit der DFB GmbH wurde das Modell weiterentwickelt. Soentstehen ab der kommenden Saison pro Wochenende bis zu 75.000einzigartige Texte, für alle Fans nachzulesen auf FUSSBALL.DE."Automatisierte Spielberichte machen für Aktive und Anhänger der rund25.000 Amateurvereine ihren Lieblingssport flächendeckend erlebbar",sagt Marcel Hager, CEO der Sportplatz Media GmbH GmbH. "Mitautomatischer Textgenerierung verschafft das Entwicklungsprojekt demBreitensport auf eine weltweit einmalige Art mehr öffentlicheSichtbarkeit.""Für uns von Retresco steht 'Alle Spiele, alle Tore' beispielhaftfür die Potentiale, aus Daten Geschichten zu kreieren", ergänztJohannes Sommer, CEO der Retresco GmbH. "Medienunternehmen undDatenprovider stehen in der automatisierten Berichterstattung vornoch ungeahnten Möglichkeiten."Auf Basis der Software textengine.io generieren Retresco, Partnerund Kunden neben automatisierten Berichten für den Sport auch inanderen Bereichen textliche Inhalte.Über Retresco2008 in Berlin gegründet, hat sich Retresco als eines derführenden Unternehmen in der Automatisierung von Content etabliert.Retresco entwickelt auf Künstlicher Intelligenz basierende Lösungenaus den Bereichen Natural Language Generation (NLG) und NaturalLanguage Understanding (NLU). Anwendungen wie dieSelf-Service-Plattform textengine.io, Inhaltsklassifikationen oderEnterprise Chatbots unterstützen Unternehmen dabei, Prozesse zuautomatisieren, Kommunikation effektiver zu gestalten und neueZielgruppen zu erreichen.Über Sportplatz MediaSPM ist Vermarkter, Softwareentwickler und Innovationstreiber imSegment Sportmedien und bietet Werbetreibenden den einzigartigenZugang zur Zielgruppe der aktiven Sportler. Das Kernprodukt, dieSportplatz Media SPORT-KOMBI, ist Deutschlands größtes Sport-,insbesondere Fußballmedien-Netzwerk und bietet den einzigartigenZugang zu den aktiven Sportlern, Teams, Vereinen und Verbänden.Derzeit werden über 230 regionale Print-, Online- und Social-Mediengebündelt vermarktet und bieten eine monatliche Reichweite von rund380 Mio. Seitenaufrufen, 7 Mio. Unique User.Pressekontakt:Fabian MichelCommunications Managerfabian.michel@retresco.deTel.: +49 (0)30 555 781 999https://www.retresco.de/?utm_source=Direct&utm_medium=Presse&utm_campaign=DFB-Robo-LaunchOriginal-Content von: Retresco GmbH, übermittelt durch news aktuell