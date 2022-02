Automationsspezialist KEBA erwirbt das Softwareunternehmen drag and bot GmbH aus Deutschland

Linz (ots) -Der international tätige Automationsspezialist KEBA mit Sitz in Linz / Österreich hat das in Stuttgart / Deutschland ansässige Softwareunternehmen drag and bot übernommen. Das Start-up entwickelt ein innovatives Betriebssystem für Roboter. Die drag and bot GmbH ist als 100% Tochtergesellschaft Teil der KEBA Industrial Automation GmbH, eines der drei Geschäftsfelder der KEBA Group AG. Mit dieser neuerlichen Akquisition stärkt KEBA ihre Position in der Industrieautomation und ergänzt ihr Produktportfolio strategisch mit einer innovativen, flexiblen Automatisierungssoftware.drag and bot ist ein Start-up Unternehmen, das als Spin-Off des weltweit anerkannten Fraunhofer Instituts für Produktion und Automatisierung gegründet wurde und seit 2017 als GmbH geführt wird. Das Unternehmen hat große Erfahrung in der einfachen und intuitiven Programmierung von Industrierobotern und unterstützt so Anwender bei der flexiblen und kosteneffizienten Automatisierung ihrer Prozesse. Die Softwarelösung von drag and bot wird für die Be- und Entladung von Maschinen, für mechanische Montage, Elektronikmontage und eine Vielzahl von Pick & Place Anwendungen eingesetzt.„Technologien zu nutzen, um die komplexe Welt der Automatisierung für den Anwender einfacher zu machen, ist die Devise KEBAs. Mit drag and bot haben wir ein Unternehmen erworben, welches genau diese Philosophie verfolgt und somit optimal zu den Stärken von KEBA passt“, so Gerhard Luftensteiner, CEO KEBA Group AG, zur aktuellen Akquisition.Die Programmierung und Bedienung von Robotern erfordert entsprechendes Experten-Knowhow. Dies ist oft ein Hemmschuh, Prozesse durch den Einsatz von Robotern zu optimieren. Zusätzlich gibt es einen Mangel an Fachkräften. Mit den Lösungen von drag and bot ist es einfacher, diese Hürde zu überwinden. Eine intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Anwendern, ohne aufwändige Schulung schnell und eigenständig Roboteranwendungen umzusetzen. KEBA ist mit ihren Automationslösungen im Bereich Robotik seit Jahrzehnten erfolgreich. Die Expertise von drag and bot ermöglicht KEBA eine generelle Erweiterung ihres Kemro X-Baukasten. So wird KEBA u.a. in der Lage sein, Maschinenbauern einfache Lösungen für die Anbindung an Roboter anzubieten. www.keba.comDruckfähiges Bildmaterial steht hier zum Download bereit: Bilder-Download (https://www.ots.at/redirect/keba3)Pressekontakt:Kontakt KEBA:Katarina WeissengruberUnternehmenssprecherin KEBA Group AGwgk@keba.comKontakt Reichl und Partner PR:Joachim Helmchen0043 (0)664 / 85 958 36joachim.helmchen@reichlundpartner.comOriginal-Content von: Reichl und Partner PR, übermittelt durch news aktuell