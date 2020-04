Automatic Data Processing: Was soll das denn werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Automatic Data Processing am 08.04.2020, 20:11 Uhr, mit dem Kurs von 137.39 USD. Die Aktie der Automatic Data Processing wird dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Automatic Data Processing nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Automatic Data Processing. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 51,61 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Automatic Data Processing momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Wie auch beim RSI7 ist Automatic Data Processing auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 54,41). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Hold" eingestuft. Automatic Data Processing wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Automatic Data Processing wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Buy"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Automatic Data Processing auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Automatic Data Processing-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 178,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 30,33 Prozent erzielen, da sie derzeit 136,96 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".