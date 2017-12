Automatic Data Processing: Solide Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Automatic Data Processing":

ADP hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr solide entwickelt. Trotz der schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen blieb der Konzern auf Wachstumskurs. Der Umsatz stieg um 6,1% auf rund 12,4 Mrd $. Auch der Gewinn hat sich verbessert. Unterm Strich stieg der Gewinn um 16,1% auf 1,7 Mrd $. Das Wachstum ist vor allem durch die stärkere amerikanische Wirtschaft zu erklären. Geht es der amerikanischen Wirtschaft gut, steigen auch die Aufträge bei ADP, denn dadurch erhöht sich die Nachfrage nach professionellen Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Personalauswertungen.

Wachstumsbemühungen in Europa wurden bereits deutlich erhöht

Zugleich wird ADP auch für die Politik immer wichtiger. Die monatlichen Arbeitsmarktberichte sind schon jetzt ein echter Gradmesser für die Zinsentwicklung und die Entscheidungen der US-Zentralbank FED. Langfristig sind die Aussichten aber etwaseingetrübt. Hier geht es vor allem darum, in neuen regionalen Absatzmärkten zu wachsen. Besonders wichtig sind hier Europa und Asien.

Aktuell ist ADP hauptsächlich in den USA tätig. Damit ist die wirtschaftliche Abhängigkeit besonders hoch. In Europa hat ADP seine Wachstumsbemühungen bereits deutlich erhöht. Ob das ausreichen wird, bleibt abzuwarten. Aktuell beträgt der Umsatz in den USA 85% des Konzernumsatzes. Dieser Wert ist deutlich zu hoch. Hinzu kommt eine eher schwache Bilanz, die mit einer Eigenkapitalquote von lediglich 10% größere Expansionen verbietet.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.