Automatic Data Processing: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Für die Aktie Automatic Data Processing aus dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 12.09.2019, 09:35 Uhr, ein Kurs von 161.14 USD geführt.

Automatic Data Processing haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Automatic Data Processing-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 1 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (179 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 11,08 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 161,14 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Automatic Data Processing eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

2. Dividende: Automatic Data Processing hat mit einer Dividendenrendite von aktuell 1,82 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.42%). Aufgrund der nicht allzu großen Differenz zum Durchschnitt von 0,4 Prozent bewegt sich die Aktie in einem Korridor, der für die Redaktion zu einer "Hold"-Einschätzung führt. Die Dividendenrendite ist übrigens ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Automatic Data Processing. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Automatic Data Processing daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Automatic Data Processing von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.