'Automatenkönig' Gauselmann: Grundsätzlich Interesse an Spielbanken

ESPELKAMP (dpa-AFX) - Die Gauselmann-Gruppe hat grundsätzlich Interesse auch an der Übernahme von Spielbanken in Nordrhein-Westfalen.



Das sagte Firmenchef Paul Gauselmann vor seinem 85. Geburtstag Ende August der Deutschen Presse-Agentur. Bislang hat das Familienunternehmen mit Sitz im ostwestfälischen Espelkamp zehn Spielbanken in drei Bundesländern übernommen.

"Wir haben nie von uns aus gesagt, dass wir die Spielbanken in NRW kaufen wollen. Das wurde immer von außen an uns herangetragen. Wenn sich die gesetzliche Grundlage in NRW ändert und es Ausschreibungen geben wird, beteiligen wir uns natürlich", sagte der als "Automatenkönig" bekannt gewordene Gauselmann. Aber die Voraussetzungen müssten stimmen.

Die Gauselmann-Gruppe mit dem Marken-Symbol der lachenden Sonne erwirtschaftete 2018 mit etwa 13 300 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 2,4 Milliarden Euro. Sein Geld verdient das Unternehmen mit der Produktion und dem Vertrieb von Glücksspielautomaten sowie Spielhallen, Spielcasinos, Sportwetten und Online-Spielen./lic/DP/stk