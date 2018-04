Automarken spiegeln Sexualleben ihrer Fahrer / Porsche auf der Pole Position

Leipzig/Hof (ots) - Zwei Drittel aller Porsche-Fahrer sind mitihrem Sexleben glücklich oder sehr glücklich. Damit liegen sie imetwas anderen "Sex-Appeal-Ranking" der Automarken ganz weit vorne,welches die Erotik-Community JOYclub in einer Umfrage unter 5.000Mitgliedern erstellt hat. Die Porsche-Fahrer, egal ob männlich oderweiblich, sind nicht nur sexuell am zufriedensten, sie haben auch amhäufigsten Sex im Auto. Sexuell ebenfalls voll auf ihre Kosten kommenFahrer und Fahrerinnen von Volvo und Mercedes. Die Halter der beidenfrüher für Gediegenheit und Sicherheit stehenden Marken habenmehrmals pro Woche oder täglich Sex. Am unglücklichsten mit ihremLiebesleben zeigen sich Seat- und Skodafahrer, deren Bedürfnisse oftauf der Strecke bleiben. Den Zusammenhang zwischen Automarke undsexueller Zufriedenheit untersucht die Erotik-Community JOYclub inunregelmäßigen Abständen.PS-Fans sexuell auf der Pole Position, Skodafahrer bildenSchlusslichtFaszination, Leistung, Performance - beim Liebesspiel auf vierRädern versprechen insbesondere die PS-starken Exemplare Erfüllung.Volvo, Mercedes und vor allem Porsche heißen die Gewinner desRankings. Satte 65,5% der Porsche-Fahrer gaben an, sexuell wunschlosglücklich zu sein. Mercedes-Anhänger zeigen sich zwar etwas wenigerzufrieden (54,8%), haben jedoch quantitativ gesehen den meisten Sex.Volvo scheint das harmonische Mittel zu bilden und überzeugt durchausgeglichene Fahrer mit regelmäßigem Geschlechtsverkehr beigleichzeitig geringer Frustquote. Die erotischen Schlusslichterbilden Seat und Skoda. Nur 41,7% bzw. 45% ihrer Halter sind mit ihremSexleben zufrieden, mehr als jeder Fünfte beschreibt sich sogar alssexuell deprimiert. Ein interessante Sonderfall stellt dieTesla-Community dar. Deren Mitglieder haben zwar verhältnismäßigselten Sex, empfinden ihr Sexualleben aber dennoch als positiv. Dasmag daran liegen, dass sie laut Umfrage überdurchschnittlich oftmasturbieren. In dieser Kategorie führt wiederum ein echtesLiebhaber- und Spaßfahrzeug. 73,6% der Mini-Besitzer legen mehrmalspro Woche Hand an - das ist insgesamt die höchste Quote unter denbefragten Fahrzeugbesitzern.Der Kick auf vier Rädern reizt beide GeschlechterDas Auto gilt markenübergreifend als beliebter Ort für prickelndeAbenteuer. Einen Unterschied zwischen den Geschlechtern zeigt dieBefragung im Übrigen nicht auf: Mit jeweils 85% der Befragten habenmännliche wie weibliche Autobesitzer ihr Fahrzeug schon einmallustvoll zweckentfremdet. Die Rückbank gilt hierbei als Favorit,dicht gefolgt vom luftigen Schäferstündchen auf der Motorhaube undden Vordersitzen. Dass insbesondere Mini-Fahrer den Kofferraum alsden geeignetsten Ort für Autosex empfinden, lässt allerdings staunen.Ein Aufhänger für die nächste Marketingkampagne der zur BMW-Gruppegehörenden Marke?Pressekontakt:Tina HöchF&P GmbH+49 (0)341 - 99 39 64 - 0th@fp.deOriginal-Content von: JOYclub, übermittelt durch news aktuell