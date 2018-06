Autokreditzinsen erreichen 6-Jahres-Tiefpunkt - Pkw-Preise sind um bis zu 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen

Berlin (ots) -- Autokäufer sollten nicht auf weitere große Zinssenkungenspekulieren- Selbst bei bester Bonität gibt es Zinsunterschiede von über 4Prozentpunkten- Preise von Benzinern sind am stärksten gestiegenDer effektive Jahreszins von Autokrediten hat einen neuenTiefpunkt erreicht. Er liegt im laufenden Jahr im Schnitt bei 2,94Prozent. Das sind 2,03 Prozentpunkte weniger als 2012. Zu diesemErgebnis kommt eine Auswertung des Kreditportals smava. Trotz dergesunkenen Zinsen warnt smava-Geschäftsführer Alexander Artopé: "DieZinsen von Autokrediten haben einen historischen Tiefpunkt erreicht.Es gibt dennoch nach wie vor Zinsunterschiede von bis zu über 4Prozentpunkten. Autokäufer sind deshalb gut beraten, Angeboteverschiedener Händler und Banken zu vergleichen." Das gilt umso mehr,weil die Pkw-Preise deutlich gestiegen sind. Neu- und Gebrauchtwagensind im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 14 Prozent teurer. Das zeigenDaten von Deutschlands größtem Fahrzeugmarkt mobile.de(http://bit.ly/autokreditzinsen-autopreise).Autokäufer sollten nicht auf weitere große ZinssenkungenspekulierenDer Durchschnitts-Autokredit 2018 beläuft sich nach Informationenvon smava aktuell auf 15.083 Euro und eine Laufzeit von 67 Monaten.Im Schnitt kostet er bei einem durchschnittlichen effektivenJahreszins von 2,94 Prozent aktuell 1272,71 Euro an Zinsen. 2012hätten Autokäufer für denselben Kredit 2169,28 Euro an Zinsengezahlt. Das ist ein Preisunterschied von 41 Prozent. Die Ursache:Der effektive Jahreszinssatz von Autokrediten ist deutlich gesunken.2012 betrug er im Schnitt 4,97 Prozent. Im laufenden Jahr liegt erdurchschnittlich bei 2,94 Prozent. Es ist nicht ausgeschlossen, dassdie Zinsen weiter sinken. Allerdings scheinen sich die Zinssenkungenihrem Ende zu näheren. Im Vergleich zu 2017 ist der Effektivzinssatzim Schnitt nur noch um 0,08 Prozentpunkte gesunken. Autokäufersollten deshalb nicht auf weitere große Zinssenkungen spekulieren.Trotz Niedrigzinsphase: Zinsspanne geht von 0,69 bis über 6ProzentDie großen Zinsunterschiede hängen nicht nur mit denunterschiedlichen Bonitäten der Kreditnehmer zusammen. Auch innerhalbder Bonitätsklassen gibt es große Zinsunterschiede: Bei besterBonität sind es beispielsweise 4,5 Prozentpunkte Unterschied. DieZinsspanne geht in diesem Fall von 0,69 bis 5,19 Prozent. Das gehtaus Daten der FMH Finanzberatung und des Kreditportals smava hervor.Trotz bester Bonität ergibt sich dadurch beimDurchschnitts-Autokredit ein Preisunterschied von 1.971,45 Euro (87%) zwischen dem günstigsten und teuersten Kredit."Die Mehrheit der Kreditnehmer kann nichts von diesen drastischenZinsunterschieden wissen. Der Kreditmarkt ist zu intransparent. KeinKreditnehmer kann ihn allein überblicken. Dadurch zahlen Verbraucherpro Jahr insgesamt über 2 Milliarden Euro zu viel für ihre Kredite",sagt Artopé (http://bit.ly/kreditkosten2017)."Kreditvergleichsrechner dämmen diesen Verlust ein. Sie schaffenTransparenz und helfen die günstigsten Kredite zu finden."Autokäufer sollten Kombi- und Einzelangebote verschiedener Händlerund Banken vergleichenLaut Daten des Fahrzeugmarkts mobile.de sind insbesondereBenzin-Pkw im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer geworden. EinVergleich von April 2017 mit April 2018 zeigt: Mit 13,90 Prozent sindgebrauchte Benziner am stärksten im Preis gestiegen. Die Preise vonNeuwagen-Benzinern sind mit 13,63 Prozent ähnlich stark gestiegen.Auch Diesel-Neuwagen sind teurer geworden. Mit 7,88 Prozent fällt derPreisanstieg allerdings deutlich schwächer aus als bei Benzinern. Die Preise gebrauchter Diesel-Fahrzeuge sanken um minus 1,52 Prozent. Bei den großen Zinsunterschieden und Preissteigerungen sind Autokäufer gut beraten, die Preise für Pkw und Kredite mehrerer Händler und Banken zu vergleichen. Dazu sollten sowohl Kombinationsangebote (Pkw & Kredit) als auch Einzelangebote für Kredite und Pkw eingeholt werden. Nur so lässt sich erkennen, bei welcher Variante die Gesamtkosten am niedrigsten sind. 