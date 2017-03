Autokreditstudie: durchschnittlich 13.286 Euro für das Auto auf Pump (FOTO)

München (ots) -- Autokredit: durchschnittlich 13.286 Euro zu einem Zinssatz von3,16 Prozent eff. p. a.- Süddeutsche nehmen die höchsten Kreditsummen auf, Thüringer dieniedrigsten- Männer verschulden sich für den Autokauf im Schnitt 27 Prozenthöher als FrauenKaufen CHECK24-Kunden ein Auto, nehmen sie Kredite in Höhe vondurchschnittlich 13.286 Euro auf und zahlen dafür im Schnitt 3,16Prozent Zinsen. Der durchschnittliche Zinssatz hat sich damit seit2011 fast halbiert (5,78 Prozent).*)Verbraucher aus Bayern, Baden-Württemberg und Hessen leihen sichzur Finanzierung ihres PKW im Schnitt rund acht Prozent höhere Summenals Kunden aus dem Rest Deutschlands. Bundesweit liegt Bayern mitdurchschnittlich 14.127 Euro an der Spitze. Verbraucher nehmen hierzwölf Prozent bzw. 1.514 Euro höhere Kredite auf als in Thüringen(12.613 Euro). Ein möglicher Grund: Das von CHECK24-Kunden angegebenedurchschnittliche Nettoeinkommen ist in den südlichen Bundesländernam größten.Für den neuen PKW verschulden sich Männer (13.564 Euro) im Schnitt2.916 Euro bzw. 27 Prozent höher als Frauen (10.648 Euro). MöglicherGrund dafür: Männer, die über CHECK24.de einen Autokreditabschließen, geben mit durchschnittlich 2.790 Euro ein um 30 Prozenthöheres Nettogehalt an als Frauen.*)Informationen zur Methodik und weitere Ergebnisse unter:http://ots.de/bAbgc undhttps://www.check24.de/kredit/publikationen/autokreditanalyse/Über die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Pressekontakt CHECK24Julia Leopold, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1174,julia.leopold@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell