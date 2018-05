Autokorso zur WM: Was ist erlaubt und was nicht? / R+V24: Aktion Verkehrsirrtümer

Wiesbaden (ots) - Ball, Treffer, Tor: Bei der WM feiernFußballfans beim Autokorso den Sieg ihrer Nationalmannschaft. Dazuschwenken sie häufig Fahnen aus dem Fahrzeug. Doch ist das erlaubt?72 Prozent der deutschen Autofahrer sagen nein, wie eine aktuelleStudie des Kfz-Direktversicherers R+V24 zeigt. "Fußballfans dürfenaufatmen. Das Fahnenschwenken beim Autokorso ist erlaubt. Aber nursolange die Sicht des Fahrers und die der anderen Verkehrsteilnehmernicht eingeschränkt wird", sagt Anka Jost, Kfz-Expertin bei derR+V24-Direktversicherung. "Denn wenn Fahnen die Sicht versperren,kann das einen Unfall verursachen."Bei aller Begeisterung für sportliche Erfolge geht die Sicherheitimmer vor. Im Auto stehen und die Fahne aus dem Schiebedach schwenkenist deshalb nie gestattet. Es gilt sowohl für den Fahrer als auch fürdie Mitfahrer die Anschnallpflicht. Auch Hupen ist nach einem WM-Siegtheoretisch verboten und könnte mit einem Verwarnungsgeld von 10 Eurobestraft werden. Denn eigentlich ist Hupen nur als Warnung beimÜberholen und bei der Gefährdung von Personen erlaubt. "Aber dieFußball-WM ist eine Ausnahmesituation, in der auch die Polizei malein Auge zudrückt", so Anka Jost.Fahnen als WM-DekoWer sein Auto mit Flaggen schmückt, muss darauf achten, dass siedie Sicht nicht behindern. Andernfalls droht ein Verwarngeld von 10Euro. Außerdem darf eine Flagge maximal so breit sein wie das Autound nicht darüber hinausragen. Besonders beliebt sind kleineFähnchen, die ins Fenster geklemmt werden. Dabei sollten WM-Fansbeachten, dass die Fähnchen bei hoher Geschwindigkeit nicht abreißenund nachfolgende Autofahrer gefährden. "Wenn ein Fähnchen abbrichtund zu einem Unfall führt oder sogar eine Person verletzt, springtdie Kfz-Haftpflichtversicherung ein. Falls sich der Verursacherallerdings nicht ermitteln lässt, müssen die Geschädigten selbst fürden Schaden aufkommen," so Anka Jost. "Weil die Fähnchen keinzugelassenes Anbauteil sind, kann die Kfz-Haftpflichtversicherungnach erfolgter Zahlung den Verursacher in die Pflicht nehmen.""Car-Bikinis" dürfen Blinker nicht überdeckenAuch für andere Fan-Dekorationen gilt es, Regeln zu beachten: Istder Blinker in den Seitenspiegeln integriert, dürfen keineFlaggenüberzieher (sogenannte Car-Bikinis) angebracht werden. Diesewürden den Blinker überdecken. Genauso wenig ist es erlaubt, denInnenrückspiegel oder Scheinwerfer und Rückleuchten mit einer Fahnezu verdecken. Bei Autos mit nur einem Außenspiegel darf dieHeckscheibe nicht mit einer großflächigen Fahne dekoriert werden.Einen Video-Podcast zur Straßenumfrage von R+V24 mit den Antwortender Passanten finden Sie hier: https://bit.ly/2IMc2btAktion "Verkehrsirrtümer": Hintergrund der BefragungStimmt das? Oder doch nicht? Es gibt sehr viele Verkehrsirrtümer,die sich hartnäckig halten. Selbst langjährige Autofahrer kennenhäufig nicht die Antwort. Der Kfz-Direktversicherer R+V24 klärtdeshalb über die häufigsten Irrtümer im Straßenverkehr auf. Dazuführt die R+V24 regelmäßig Umfragen zu Verkehrs- und Autofragendurch, informiert über richtiges Verhalten und über gesetzlicheVorschriften. Näheres dazu: rv24.dePressekontakt:R+V24Anka JostRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTelefon: 0611 533-73306Telefax: 0611 533-77 73306E-Mail: presse@rv24.deInternet: www.rv24.deOriginal-Content von: R+V 24, übermittelt durch news aktuell