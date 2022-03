Autokauf: Rekordpreise, Tiefst-Zinsen und Hybrid- & Elektroautos im Kommen

Berlin (ots) -- Neu- und Gebrauchtwagen so teuer wie nie zuvor- Zinssätze von Autokrediten auf niedrigstem Stand seit 2013- Zinsunterschiede zwischen Banken von bis zu über 60 Prozent+++ Grafiken zur Meldung hier ansehen +++ (https://www.smava.de/presse/pressemitteilungen/autokredite-q1-2022/)"Die Nachfrage nach Autokrediten steigt im März gewöhnlich im Schnitt um rund 20 Prozent. Parallel werden mehr Neuwagen zugelassen (+29,8 %) und Gebrauchtwagen umgeschrieben (+16,95 %). Für ihre Fahrzeuge zahlen die Deutschen immer mehr. Seit 2012 steigen die Preise für Neu- und Gebrauchtwagen fast ausnahmslos von Jahr zu Jahr. 2021 waren Fahrzeuge so teuer wie nie zuvor. 2022 könnten sie nochmals teurer werden. Das deuten aktuelle Gebrauchtwagenpreise an. Für Autokredite gilt das komplette Gegenteil. Die Zinssätze liegen seit 2020 im Schnitt unter 3 Prozent. 2021 erreichten sie einen neuen Tiefststand. Trotz Niedrigzinsniveau gibt es aber aktuell Zinsunterschiede von bis zu über 60 Prozent. Vertraue ich auf die erstbeste Finanzierung, zum Beispiel vom Händler, zahle ich schnell mehrere hundert oder gar tausend Euro zu viel Zinsen. Ich bin deshalb gut beraten, nicht nur Preise, sondern auch Zinsen zu vergleichen. Dabei reicht der Vergleich von 2, 3 Banken bei Weitem nicht aus. 10 Banken, besser noch mehr, sollten es im Minimum sein. Alleine ist das kaum machbar. Mithilfe eines Kreditportals kriegt das aber jeder hin", fasst Alexander Artopé, Geschäftsführer des Kreditportals smava die Ergebnisse einer Analyse von Daten von smava, des Kraftfahrt-Bundesamts, der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) und des Fahrzeugmarktes mobile.de zusammen. (1) (2) (3) (4) (5) (6)Zinsunterschiede von durchschnittlich bis zu 3.700 Euro"Ich kann den Zinssatz einer Autofinanzierung zwar nicht verhandeln wie den Autopreis, mithilfe eines Kreditvergleichs bekomme ich aber einen Überblick über die Zinssätze verschiedener Banken und kann mich für das günstigste Angebot entscheiden", sagt Alexander Artopé. Das lohnt sich, denn die Zinssätze von Autokrediten unterscheiden sich im Schnitt um bis zu über 60 Prozent. Wer nicht die erstbeste Finanzierung abschließt, sondern eine günstige Finanzierung über ein Kreditportal, kann bei einem Neuwagen (durchschnittlicher Preis 2021: 37.790 Euro) im Schnitt bis zu 3.700 Euro an Zinsen sparen. (3) (6) Bei der Finanzierung eines Gebrauchtwagens (durchschnittlicher Preis 2021: 15.740 Euro) unterscheiden sich die Zinsen für eine Finanzierung im Schnitt um bis zu rund 1.500 Euro. (3) (6)Großteil der Fahrzeuge wird über Händler finanziertIn Deutschland werden laut DAT 66 Prozent aller privaten Neu- und 50 Prozent aller Gebrauchtwagen ganz oder teilweise finanziert. Das geschieht zu einem großen Teil über Finanzierungspartner der Händler. (3) Für Autokäufer ist das riskant. "Wer sich darauf verlässt, beim Händler eine günstige Finanzierung zu bekommen, zahlt schnell mehrere hundert oder gar tausend Euro an unnötigen Zinsen. Denn Autohändler arbeiten oft nur mit sehr wenigen, teilweise mit nur einem Finanzierungspartner, wie beispielsweise der Bank des Fahrzeugherstellers, zusammen. Autokäufer bekommen dementsprechend wenige Finanzierungsangebote vom Händler zur Auswahl. Das ist nachteilig für Autokäufer", sagt Alexander Artopé. Denn generell gilt: Je mehr Finanzierungsangebote verglichen werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, ein günstiges Angebot zu finden. Kreditportale wie smava.de unterstützen einen beim Kreditvergleich.Weitere Informationen: https://www.smava.de/autokredit/Datenquellen(1) smava GmbH: Alle durch das Kreditportal smava.de seit Januar 2017 vermittelten und von Banken ausgezahlten Autokredite. (Stand: 02/2022)(2) Kraftfahrt-Bundesamt: Fahrzeugzulassungen 01/2017 - 02/2022 (Stand: 03/2022)(3) Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT): DAT Report 2022(4) mobile.de: Autobarometer: Preise steigen, Angebot sinkt (https://newsroom.mobile.de/autobarometer-preise-steigen-angebot-sinkt/) & Autobarometer: Je kleiner, desto gefragter (https://newsroom.mobile.de/autobarometer-je-kleiner-desto-gefragter/) (Stand 03/2022)(5) smava GmbH: Alle durch das Kreditportal smava.de seit Januar 2013 vermittelten und von Banken ausgezahlten Autokredite. (Stand: 02/2022)(6) smava GmbH: Alle auf dem Kreditportal smava.de von März 2021 bis Februar 2022 durch Banken angebotenen, bonitätsabhängigen Zinssätze für Autokredite (Stand: 02/2022)Weiterführende Informationen & Materialien- Pressemitteilung im Original inkl. Grafiken (https://www.smava.de/presse/pressemitteilungen/)- Logo und Bilder (https://www.smava.de/presse/mediathek/)- Mehr über smava (https://www.smava.de/presse)Pressekontakt:Tel.: +49 (30) 617480012anfragen.presse@smava.dehttps://www.smava.de/presse/Original-Content von: smava GmbH, übermittelt durch news aktuell