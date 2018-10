Autokauf: Online-Ratenkredit günstiger als Null-Prozent-Finanzierung beim Händler (FOTO)

München (ots) -- Barzahlung: mehrere tausend Euro Sparpotenzial mit günstigemRatenkredit- Bei Fragen zum Autokredit beraten mehr als 200CHECK24-KreditexpertenEin Online-Ratenkredit spart beim Autokauf mehrere tausend Eurogegenüber einer Null-Prozent-Finanzierung direkt beim Händler.Grund: Viele Händler gewähren Rabatte, wenn Verbraucher denNeuwagen nicht finanzieren, sondern auf einmal bezahlen. Im Vergleichzur Finanzierung entfallen Verwaltungskosten, die Ersparnis könnenHändler an die Kunden weitergeben.Die Finanzierung zu 0,00 Prozent für den durchschnittlichenNeuwagenpreis von 30.350 Euro klingt zunächst attraktiv. Im Beispielist ein Ratenkredit mit einem effektiven Jahreszins von 0,69 Prozentund einer Laufzeit von 60 Monaten allerdings 2.555 Euro günstiger alseine Null-Prozent-Händlerfinanzierung.*) Selbst bei einembonitätsunabhängigen Effektivzins von 2,29 Prozent liegt dieErsparnis noch bei 1.432 Euro."Kunden, die als Barzahler beim Autokauf auftreten, bekommen biszu 20 Prozent Nachlass auf den Listenpreis", sagt Christian Nau,Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "So lassen sich hohe Rabatteverhandeln. Das lohnt sich besonders in Verbindung mit den aktuellenDieselrabatten. Am einfachsten finden Verbraucher einen günstigenKredit online."Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 KreditexpertenVerbraucher, die Fragen zu einem Autokredit haben, erhalten beiüber 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche einepersönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im digitalenKreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neueAnfragen starten und das passende Angebot online abschließen.*)Beispielrechnung für einen Autokauf mit durchschnittlichenNeuwagenpreis 2017 von 30.350 Euro (Quelle: http://ots.de/AxQJho).Der Händlerfinanzierung mit dem laut Stiftung Wartentest günstigstenZins bei händlergebundenen Autofinanzierungen von 0,00 Prozent(Stand: 02.10.2018) wird eine Finanzierung durch einen Ratenkreditüber CHECK24 mit einer Laufzeit von 60 Monaten und einem effektivenJahreszins von 0,69 Prozent gegenübergestellt. Annahme: Der Händlergewährt einen Barzahlerrabatt über 10 Prozent auf den Neuwagenpreis.Über die CHECK24 GmbHCHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Florian Stark, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1169,florian.stark@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell