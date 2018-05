Autokäufer: Sicherheit hat oberste Priorität

Berlin (ots) -+++ Bei Kaufentscheidung für neues Auto ist Sicherheit am wichtigsten+++ Wenig Vertrauen in digitale Vernetzung und autonomes Fahren+++ VdTÜV fordert Anpassung der Typgenehmigung und derHauptuntersuchungBei fast allen Autokäufern in Deutschland ist die Sicherheit daswichtigste Kriterium bei der Auswahl des neuen Fahrzeugs. Das gehtaus der Mobility Studie 2018 des TÜV-Verbandes (VdTÜV) hervor. Danachgaben 98,0 Prozent der Bundesbürger an, dass ihnen "Sicherheit" beimAutokauf "sehr wichtig" oder "eher wichtig" sei. Darüber hinausspielen der Anschaffungspreis (92,7 Prozent) sowie der Komfort (90,1Prozent) eine wichtige Rolle. Hier sind besonders technische Featureswie die Fernbedienung der Türschlösser und integrierteNavigationsdienste gefragt. Erst danach folgen dieUmwelteigenschaften mit 88,0 Prozent.Weniger gefragt ist nach wie vor die digitale Vernetzung vonFahrzeugen. Für zwei Drittel (65,9 Prozent) der Bundesbürger ist es"eher unwichtig" oder "sehr unwichtig", ob das neue Auto überTechnologien zum autonomen Fahren verfügt. 64,0 Prozent legen keinenWert auf Entertainmentsysteme, die mit dem Internet verbunden sind -und rund die Hälfte findet einen Internetzugang zur Kommunikationnicht wichtig."Die Ergebnisse zeigen deutlich: Sicherheit hat für dieBundesbürger oberste Priorität", erläutert Richard Goebelt, Leiterdes Bereiches Mobilität beim VdTÜV. Solange sie wissen, dass Techniksicher ist, vertrauen ihr die Autofahrer und beziehen sie in ihreKaufentscheidung mit ein. "Zukunftstechnologien, wie digitaleVernetzung und autonomes Fahren, haben hier anscheinend noch eingroßes Vertrauensdefizit", erklärt Goebelt. "Dies kann vor allemdurch zeitgemäße Prüfungen bei der Genehmigung von Fahrzeugen und beider regelmäßigen Hauptuntersuchung ausgeräumt werden."Der VdTÜV fordert daher, dass IT-Sicherheit und Datenschutzbereits bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge berücksichtigt werdenmüssen. "Sicherheit und der Datenschutz müssen nach dem Prinzip vonSecurity-by-Design und Privacy-by-Design in den Bauteilen bereitsimplementiert sein", erläutert Goebelt. Das sollte bei derGenehmigung der Fahrzeuge und im Rahmen der Hauptuntersuchungenüberprüft werden. Hierzu braucht es aber eine Konkretisierung dergesetzlichen Regelungen, damit den Prüfern immer die aktuellenDiagnosedaten und Softwareversionen diskriminierungsfrei zugänglichsind. Goebelt: "Das gilt sowohl für sicherheitsrelevante als auch fürabgasrelevante Systeme".Hinweis zur Methodik: Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, dieBitkom Research im Auftrag von Bitkom und VdTÜV durchgeführt hat.Dabei wurden 1.238 Bundesbürger ab 18 Jahren telefonisch befragt. DieUmfrage ist repräsentativ für die Gesamtbevölkerung.Die Mobility Studie 2018 finden Sie unter: http://ots.de/mKabWLPressekontakt:Geraldine SalbornVdTÜV Verband der TÜV e.V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT.: +49 30 760095-400presse@vdtuev.dewww.vdtuev.detwitter.com/vdtuev_newsOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell