Autoindustrie und Startups arbeiten gemeinsam an der Mobilität der Zukunft Verband der Automobilindustrie und Bundesverband Deutsche Startups legen gemeinsames Positionspapier vor (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderation:Automatisiert fahrende Autos, innovative Carsharing-Modelle,vernetzte Fahrzeuge, die mit einem Smartphone oder Wearable gesteuertwerden - keine Frage: Die Mobilität befindet sich in einem radikalenWandel. Künstliche Intelligenz ermöglicht es Fahrzeugen, ihre Nutzerzu "verstehen" und sich den individuellen Anforderungen anzupassen.Nachfragebasierte Mobilitätsangebote prägen schon heute unsereStraßen und Städte. Und das ist erst der Anfang: Intelligente unddatengesteuerte Lösungen werden in Zukunft dafür sorgen, dass jedereine maßgeschneiderte, personalisierte Mobilitätslösung erhält, diezu ihm passt. Um diesen tiefgreifenden Wandel zu meistern, arbeitendie Automobilhersteller vermehrt mit jungen und kreativenTechnologie-Unternehmen zusammen. Der Verband der Automobilindustrie(VDA) und der Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) haben dazu heute(09.03.17) das Positionspapier "Deutschland als Cluster für dieMobilität von morgen" vorgestellt. VDA-Geschäftsführer Dr. KayLindemann:O-Ton Dr. Kay LindemannWir wollen uns zusammentun, weil wir der Überzeugung sind, dassbeide Seiten - die Startup-Unternehmen aber auch wir als VDA - vielegemeinsame verkehrspolitische Grundsätze und Überzeugungen teilen.Wir haben beide einen uniideologischen Blick auf die Verkehrswelt.Wir wollen keinen Verkehrsträgerkampf. Der Kunde soll das Auto oderdie Bahn oder das Fahrrad nutzen. Das heißt, wir lassen denVerkehrsträgerkampf völlig hinter uns. Wir wollen einfachMöglichkeiten und Optionen ausloten, für den Standort Deutschlandzusammenzuarbeiten - aber natürlich auch zum Wohl derAutomobilindustrie. Viele Positionen und Grundsätze teilen wir, unddas steht in diesem Papier. (0:38)Die Kooperation mit jungen Startups wird für die Big Player derAutomobilbranche zunehmend wichtig. Das wurde am Donnerstagabend(09.03.) auf der Veranstaltung "Mobilität der Zukunft" in Berlindeutlich, wo sich Vertreter von Herstellern und Startup-Unternehmenüber ihre Zusammenarbeit austauschten. Zwar passen sich die großenHersteller dem Wandel in der Mobilität an und brechen vermehrttraditionelle Organisationsstrukturen auf. JungeTechnologie-Unternehmen können aber nach wie vor experimenteller undrisikoreicher arbeiten und sind deshalb eine ideale Ergänzung zuinterner Forschung und Entwicklung der Großen der Branche. JohannJungwirth, der Leiter Digitalisierung der Volkswagen AG, kann das nurbestätigen:O-Ton Johann JungwirthDie Kooperation funktioniert aus unserer Sicht sehr gut. Allein inden letzten fünfzehn Monaten, seitdem ich an Bord bin, haben wir sehrintensiv und sehr viel mit Startups zusammengearbeitet. Ganz wichtigist, dass wir auch respektieren, was in de Startups anInnovationskraft und Mut steckt. Gerade in unseren neuen Einheitenwie unseren "Future Centern", arbeiten wir extrem eng mit Startups.Bei uns herrscht die gleiche Kultur, die gleiche Offenheit. Es gibteinen ganz starken Fokus auf Kollaboration und Arbeit auf Augenhöhe.(0:32)Damit Deutschland auch in Zukunft weltweiter Innovationsführer fürMobilität sein kann, sind aber nicht nur die Unternehmen und ihrekreativen Entwickler gefordert. Auch die Politik und öffentlicheEntscheidungsträger müssen gewillt sein, den Mobilitätswandelmitzugestalten und für Rahmenbedingungen zu sorgen, die neueMobilitätskonzepte auch umsetzbar machen, betont Dr. Tom Kirschbaum,Mitglied des Vorstands des BVDS und Geschäftsführer desMobilitäts-Startups door2door:O-Ton Dr. Tom KirschbaumEs ist ein Appell an die Politik. Wir sagen: Leute wir brauchenhier Rahmenbedingungen, die Innovation erlebbar machen. Die muss imwahrsten Sinne des Wortes hier in Deutschland auf die Straße, weilwir können nicht hier in Deutschland die Innovationen entwickeln unddann stoßen wir hier auf rechtliche Grenzen. Dass Innovation nichtmöglich ist, dass Mobilitätsservices nicht zugelassen sind, das gehtnatürlich nicht. Also muss die Politik ran, wir selbst aber auch.Welchen Anspruch sollten wir denn sonst haben wenn nicht den, zurSpitze zu gehören. Nicht nur in der Herstellung und Entwicklung vonFahrzeugen, sondern auch in der Anwendung von neuen Services. (0:24)AbmoderationDie deutschen Startups und die Automobilindustrie haben gemeinsameThesen und Forderungen zur Mobilität der Zukunft formuliert. DerVerband der Automobilindustrie und der Bundesverband DeutscheStartups haben dazu das Positionspapier "Deutschland als Cluster fürdie Mobilität von morgen" vorgestellt. Hintergrund ist dertiefgreifende Wandel der individuellen Mobilität und die neueMobilitätsvielfalt.