Autoindustrie stellt sich auch während der IAA der Diskussion

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Verband der Autoindustrie (VDA) will sich auch während der Automesse IAA der Klimadiskussion mit Kritikern und Bürgern stellen.



Für eine öffentliche Veranstaltung knapp außerhalb des Frankfurter Messegeländes stellen sich neben VDA-Präsident Bernhard Mattes die Vorstandschefs von Porsche, Bosch und Daimler auf die Bühne, wie der Verband am Donnerstag berichtete.

An dem Bürgerdialog "Mobilität der Zukunft" im Gebäude Kap Europa können am Freitag, 13. September, 200 Personen teilnehmen. Verhandelt werden sollen unter anderem Fragen zu nachhaltiger Mobilität, Platzbedarf des Straßenverkehrs oder die Kosten der grünen Mobilität. Der VDA hat bereits für diesen Donnerstag in Berlin mehrere Veranstalter einer Anti-IAA-Demo zu einem Gespräch eingeladen./ceb/DP/nas