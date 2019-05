Autoindustrie: Neun von zehn Unternehmen investieren in den Vertrieb

Hamburg (ots) - Autokäufer können sich auf einfachere Abläufe undpersönliche Angebote freuen. 88 Prozent der Unternehmen derAutomobilbranche in Deutschland überarbeiten bis 2021 ihren Vertriebund entwickeln zeitgemäße Konzepte. Jeder dritte Hersteller undZulieferer will Kunden individueller und digitaler ansprechen, unteranderem mit virtuellen Testfahrten, Pop-up-Stores und mehrSmartphone-Angeboten. Der Gang zum Händler bleibt allerdings festerVertriebsbestandteil. Jedes zehnte Unternehmen denkt an den Verzichtauf Zwischenhändler oder Vermittler. Ein digitales One-Stop-Shoppingplanen acht Prozent der Automobilunternehmen. Das ergibt die Studie"Branchenkompass Automotive 2019" von Sopra Steria Consulting.Die Automobilbranche stellt sich im Vertrieb insgesamt breiterauf. In den kommenden Jahren werden unter anderem weitere digitaleund mobile Kontaktpunkte dazukommen. 20 Prozent derAutomobilunternehmen ergänzen ihren Präsenzvertrieb mit digitalenAngeboten, weitere 20 Prozent planen Investitionen für die kommendendrei Jahre. Volkswagen setzt beispielsweise zusätzlich auf denOnline-Direktkauf beim Hersteller. Händler und mobile Verkaufsstände,so genannte Pop-up-Stores, sollen als wichtige Kontaktpunkte fürBeratung und Service nach dem Kauf Teil der Vertriebsstrategiebleiben. Der schwedische Hersteller Volvo stärkt mit seinemAuto-Abo-Angebot ebenfalls einen eng verzahnten Vertrieb. Kundenbuchen online eine Flatrate, Beratung und Service bieten weiterhindie Autohäuser.Ziel der vertrieblichen Vielfalt ist vor allem mehr Effizienz. DerAufwand für das Gewinnen neuer Kunden soll erheblich sinken, indemdie Autohersteller potenzielle Käufer je nach ihren Vorliebenzielgerichteter ansprechen. Und die Präferenzen haben sich in derVergangenheit verschoben. Gerade in der jungen Kundengenerationgewinnen analoge Formate wie Showrooms in der Umgebung wieder mehr anBedeutung, während ältere Autokäufer die Bequemlichkeit derOnline-Konfiguratoren zu schätzen lernen, so die Rückmeldung derAutomobilentscheider.Knackpunkt Verzahnung"Automobilkunden informieren sich in der Regel vor einemFahrzeugkauf im Internet und tauschen ihre Erfahrungen auf SocialMedia aus. Anbieter sollten die Kommunikation aktiv steuern undNutzer dazu motivieren, ihre Daten zu hinterlassen, zum Beispiel überKonfiguratoren oder bei virtuellen Testfahrten", sagt Ziad Blal,Leiter Automotive bei Sopra Steria Consulting. "Wenn Kunden am Endedoch im Showroom kaufen, sollte allerdings dort ihre gesamteKontakthistorie aktuell abrufbar sein", so Blal.Ein solches Omnichannel-Management ist nicht bei allen AnbieternStandard, Lieferanten sind hier weiter als die Automobilhersteller.71 Prozent der Zulieferer und 51 Prozent der Hersteller arbeiten miteinem verzahnten Kundenkontaktmanagement. Jedes fünfte Unternehmenmöchte sich hier bis 2021 weiter verbessern und beispielsweiseIT-Systeme der Partner stärker in die eigenen integrieren. 46 Prozentder befragten Manager bestätigen, dass in ihrem Unternehmen alleVertriebspartner digital angebunden sind, so dass Daten vonKaufinteressenten schnell und medienbruchfrei übertragen werdenkönnen. Bei 22 Prozent sind Investitionen angedacht."Die Investitionen in eine schnelle und einfache Anbindung vonPartnern sind absolut notwendig. Nur so wird es künftig gelingen, dasPlattformgeschäft und Kooperationen mit Digitalunternehmen undEnergieversorgern zu forcieren", sagt Ziad Blal von Sopra SteriaConsulting. 40 Prozent der befragten Automobilentscheider gehen davonaus, dass Autohersteller und Zulieferer künftig auch mitDigitalunternehmen gemeinsam Infrastrukturprojekte übernehmen werden,zum Beispiel den Bau von Ladestationen für Elektroflotten.Über die Studie:Die Studie Branchenkompass Automotive 2019 zeigt, wie dieAutomobilhersteller und Zulieferer angesichts der vielenVeränderungen bei Antriebstechnologien, Fahrzeugnutzung und durchneue Wettbewerber in den kommenden Jahren wachsen wollen und welchenHerausforderungen sich die Unternehmen stellen müssen. DasMarktforschungsinstitut Forschungswerk führte hierfür im Herbst 2018im Auftrag von Sopra Steria Consulting und dem F.A.Z.-Institut eineBefragung von 100 Entscheidern sowie Fach- und Führungskräften derAutomobilbranche durch. Als Befragungsmethode wurde CATI (ComputerAssisted Telephone Interviewing) eingesetzt. Teil derStudienergebnisse sind zudem drei vertiefende Interviews mitSpitzenvertretern der Branche über ihre Standpunkte und Erfahrungen.Links:Studie bestellen: http://bit.ly/Studie_BKAutomotive2019Infografik: http://bit.ly/Infografik_BKAutomotive2019Grafik: http://bit.ly/grafik_bkauto2019_vertriebÜber Sopra Steria Consulting (www.soprasteria.de)Sopra Steria Consulting zählt heute zu den Top BusinessTransformation Partnern in Deutschland. Als ein führendereuropäischer Anbieter für digitale Transformation bietet Sopra Steriaeines der umfassendsten Angebotsportfolios für End-to-End-Services amMarkt: Beratung, Systemintegration, Softwareentwicklung,Infrastrukturmanagement und Business Process Services.Unternehmen und Behörden vertrauen auf die Expertise von SopraSteria, komplexe Transformationsvorhaben, die geschäftskritischeHerausforderungen adressieren, erfolgreich umzusetzen. ImZusammenspiel von Qualität, Leistung, Mehrwert und Innovationbefähigt Sopra Steria seine Kunden, Informationstechnologien optimalzu nutzen. Mit mehr als 44.000 Mitarbeitern in 25 Ländern erzielteSopra Steria 2018 einen Umsatz in Höhe von 4,1 Mrd. Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist notiert an der NYSE EuronextParis (Compartment A) - ISIN: FR0000050809.Weitere Informationen finden sich unterwww.soprasteria.de/newsroomPressekontakt:Sopra Steria Consulting:Nils RitterTel.: +49 (0) 40 22703-8801E-Mail: nils.ritter@soprasteria.comFaktor 3:Eva KleinTel.: +49 (0) 40 679446-6174E-Mail: e.klein@faktor3.deOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell