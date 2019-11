Autoindustrie: Mehr Förderung für private Ladepunkte notwendig

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

BERLIN (dpa-AFX) - Für mehr Elektroautos auf den Straßen müssen aus Sicht der Autoindustrie Ladepunkte bei Privatleuten stärker gefördert werden.



"Die geplante Finanzierung in Höhe von 50 Millionen Euro ist bei weiten nicht ausreichend", sagte Bernhard Mattes, der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag. Die Bundesregierung und Branchenvertreter hatten am Vorabend vereinbart, die Kaufprämie für Elektroautos zu erhöhen und mehr Ladesäulen aufzustellen.

"Wir haben einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht", sagte Mattes. Der Bund müsse nun für einen Ausbauplan sorgen, damit die Ladesäulen dorthin kommen, wo es den Bedarf gibt. "Wichtig ist, dass wird dem Kunden die Befürchtung nehmen, dass er nicht immer laden kann."/bf/DP/jha