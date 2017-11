Autohof Rastanlagen intensivieren den Fokus auf Sicherheit und saubere Antriebsstoffe / Jahrestagung der Autohöfe in Berlin (FOTO)

Regensburg (ots) -Rekordbeteiligung bei der Jahrestagung des Branchenverbandes derAutohöfe "VEDA" (Vereinigung Deutscher Autohöfe e.V.) am letztenWochenende in Berlin. Die über 100 Vertreter der autobahnnahenRastanlagen entschieden, sich geschlossen für eine intensiveFortsetzung der eingeschlagenen Wege Ausbau desPremium-Parkplatzsystems und Ausbau des Angebots von sauberen undalternativen Antriebsstoffen, insbesondere Elektro-, Wasserstoff- undGasladestationen. In Kürze kann bereits davon ausgegangen werden,dass entlang der deutschen Autobahn ein durchgängiges Netz von"Sicherheits-Parkplätzen" vorhanden ist.Noch in diesem Jahr eröffnet der zwanzigste videoüberwachteLkw-Parkplatz. Die Ladungsübergriffe durch organisierte Bandenexplodieren bundesweit. Auf den Premium- und Quality Parkplätzen kannlückenlos aufgeklärt werden, was zu höherer Sicherheit führt. Neuist, die Nachfrage dieser Sicherheitszonen auch für Wohnmobil undCaravan-Fahrer zu öffnen. Dies soll bereits bis zur Hauptreisezeit imSommer 2018 realisiert sein.Deutschland hat das einzige duale Autobahn-VersorgungssystemEuropasVEDA Präsident Alexander Ruscheinsky betonte die Vorzüge derdeutschen Verkehrsversorgungsinfrastruktur und die Dreifacheffizienzder Autohöfe bei der Einführung von alternativenVersorgungsinfrastrukturen: "Wir sind das Transitland Nr. 1 inEuropa, sowohl für Privatreisende als auch für den gewerblichenTransportverkehr. Und nur in Deutschland gibt es zwei vollständigeund sehr gut funktionierende Versorgungsnetze, einmal die Raststättendirekt auf der Autobahn und zum anderen die preisgünstigeren und auchmit Autobahnschildern versehenen Autohöfe, die man schnell über dieAusfahrten und aus beiden Autobahnrichtungen, erreicht. DieUmstellung auf alternative, saubere Antriebsstoffe ist hohesallgemeines Ziel mit schleppender Umsetzung, da immer noch zu wenigMarktnachfrage und zu wenig leistungsstarke Ladestationen vorhandensind. Die Ladestationen müssen strategisch errichtet werden, an denrichtigen Stellen. Die Autohöfe sind hier schon lange Vorreiter,nicht nur bei der Elektroenergie sondern auch bei Gas undWasserstoff. Und dies kommt daher, dass der Standort Autohofaufgrund seiner dreifachen Effizienz allen anderen Standorten hochüberlegen ist. Der Autohof versorgt gleich drei Einzugsgebiete,einmal ist er von beiden Autobahnseiten anfahrbar und aufgrund seinerLage neben der Autobahn auch von der umliegenden städtischen Region."Pressekontakt:VEDA - Vereinigung Deutscher AutohöfeVereinigung Deutscher Autohöfe e.V.Sonnenberg 2822958 KuddewördePräsident Alexander Ruscheinsky und Geschäftsführer Herbert Quabachgfre@24-real-estate.de, 0172/8573535herbert.quabach@veda-ev.de, 0172/5445551www.veda-ev.deOriginal-Content von: VEDA - Vereinigung deutscher Autohöfe e.V., übermittelt durch news aktuell