Leipzig (ots) - Nach Ansicht der Vereinigung Deutscher Autohöfee.V. (VEDA) kosten fehlende Lkw-Parkplätze entlang deutscherAutobahnen jedes Jahr Menschenleben. "Bundesweit fehlen rund 31.000solcher Lkw-Stellflächen. Durch überfüllte Parkplätze kommt es immerwieder zu Unfällen, bei denen auch Todesopfer zu beklagen sind",sagte Alexander Ruscheinsky dem MDR-Magazin "Umschau". Ruscheinskyist VEDA-Ehrenpräsident. Gemeint sind damit beispielsweise Unfälledurch Lkw, die auf Verzögerungsstreifen parken. Einer internenAuswertung der VEDA zufolge soll es in den vergangenen fünf Jahrenbundesweit mindestens zu 13 solchen Unfällen mit insgesamt 16Todesopfern gekommen sein. "Der Güterverkehr auf der Straße hat sichdeutlich stärker entwickelt als angenommen. Das wurde unterschätztund auch verschlafen", sagte ADAC-Sprecherin Melanie Mikulla der"Umschau". Was außerdem fehle, seien Parkleitsysteme für Lkw-Fahrer,mit denen sie verlässlich freie Plätze an Raststätten und Autohöfenschnell und zielsicher ansteuern könnten, so Mikulla.In Sachsen-Anhalt fehlen laut Landesverkehrsministerium aktuellrund 700 Lkw-Stellplätze entlang der Autobahnen. In Sachsen seien 710derzeit in Planung und in Thüringen sollen 250 zusätzliche entstehen.Nach Ansicht des ADAC-Sachsen scheitert ein zügiger Ausbau vonweiteren LKW-Stellflächen oft an zu langen Genehmigungsverfahren. "Esist so, dass leider unsere Gesetzgebung für den Bau vonVerkehrsanlagen so kompliziert und umfangreich geworden ist und einerlangen Vorbereitungsphase bedarf, dass es hemmend ist für den Bau",sagte Helmut Büschke vom ADAC-Sachsen dem MDR-Magazin "Umschau".Die Bundesanstalt für Straßenwesen hat ihre aktuelle Erhebung überden Stand der Lkw-Parkplätze an deutschen Autobahnen am 18.4.2019 andas Bundesverkehrsministerium übergeben. Eine Anfrage der "Umschau"beim Ministerium, wann der Bericht veröffentlicht werde, bliebunbeantwortet.Über dieses Thema berichtet das MDR-Magazin "Umschau" heute(23.4.) in seiner Sendung um 20:15 Uhr im MDR-Fernsehen.