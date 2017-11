Autohersteller kooperieren bei Ladesäulen-Ausbau mit Shell

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die deutschen Autohersteller wollen zusammen mit dem Ölkonzern Shell in zehn Ländern Ladesäulen für Elektroautos aufbauen.



In den kommenden Jahren sollen gemeinsam mit Shell Schnellladesäulen an Autobahnen in Österreich, Ungarn, Slowenien, Tschechien, der Slowakei, Polen, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien errichtet werden, wie das Gemeinschaftsunternehmen Ionity am Montag in München mitteilte. An dem Unternehmen sind Daimler , BMW , Ford und VW beteiligt.