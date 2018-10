Autohersteller im Test: VW verliert seit Abgasskandal die Hälfte seiner Fans - Toyota brilliert (FOTO)

Mainz (ots) -Drei Jahre nach Bekanntwerden der Abgasmanipulationen in derAutomobilbranche leidet vor allem Volkswagen unter den Folgen. DasImage der Marke VW ist angeschlagen, viele Kunden sind unzufrieden.Wie steht es um die anderen Riesen in der Autoindustrie? Haben sienoch echte Fans oder viele Gegner?Das Mainzer Marktforschungsunternehmen 2HMforum. hat in derrepräsentativen Studie "Fanfocus Deutschland" die zehn Automarken mitdem höchsten Marktanteil in Deutschland einander gegenübergestellt.Dabei liegt ein Hersteller klar vorne: Toyota. Der Anteil der Fans,also der emotional gebunden und hochzufriedenen Kunden, liegt beiToyota bei 41 Prozent. Das sind fünf Prozent mehr als bei BMW auf demzweiten Platz. Studienleiter Jonas Lang erklärt, woran das liegt:"Der japanische Autobauer wird von seinen Kunden als deutlichzuverlässiger, glaubwürdiger und seriöser wahrgenommen als seineWettbewerber. Dadurch macht er seine Kunden zu loyalen Fans undbesten Weiterempfehlern".Über das Fan-Prinzip: Emotionale Bindung schafft LoyalitätAnhand ihrer Zufriedenheit und ihrer emotionalen Bindung an einUnternehmen werden die Kunden in der "Fanfocus"-Studie in fünfKategorien eingeordnet: Es gibt Fans (emotional gebunden undhochzufrieden), Sympathisanten, Söldner, Gefangene und schließlichdie Gruppe der unzufriedenen und ungebundenen Gegner. Pro Branchewerden zwischen 1.000 und 2.000 Männer und Frauen befragt.Verlierer in der Studie: VolkswagenWer heutzutage an VW denkt, hat sofort die Schlagzeilen vor Augen:"Diesel-Skandal" und "Abgasmanipulationen". Die negativenAuswirkungen schlagen sich auch in den Kundenbeziehungen desUnternehmens nieder: Nur 14 Prozent der VW-Kunden zählen zu den Fans.28 Prozent, also doppelt so viele Kunden, lassen sich der Gruppe derGegner zuordnen.Dabei sah dies vor drei Jahren noch ganz anders aus: VW hatte inder Studie "Fanfocus Deutschland 2015" 22 Prozent Fans, weitere 32Prozent zufriedene Kunden, nur 8 Prozent Gegner und war somit imguten Mittelfeld unter den Autobauern. "Wir haben direkt nach demBekanntwerden der Abgas-Affäre die VW-Kunden befragt. Die Fan-Quotehielt sich eine ganze Weile stabil. Das ist typisch: Echte Fansstehen zu ihrem Unternehmen auch in schweren Zeiten", sagtStudienleiter Jonas Lang. Misslungene Kommunikation, Salami-Taktik inder Krisenbewältigung und die lange Unklarheit über dieDiesel-Nachrüstung ließen die Fans nach und nach abwandern.In der aktuellen Studie 2018 wird VW von seinen Kunden - imVergleich zu den anderen Automarken - als am wenigsten seriös,glaubwürdig, fair und am wenigsten professionell wahrgenommen."Interessant ist hierbei", beobachtet Marktforscher Jonas Lang,"dass Audi - ebenfalls dem Volkswagen-Konzern zugehörig und vomAbgasskandal betroffen - im Vergleich zu 2015 nur einen Platz imFan-Ranking einbüßen musste".Weitere Studieninhalte: www.forum-mainz.dePressekontakt:Margot BrinkhusManagerin Kommunikation & Marketingmail: brinkhus@forum-mainz.dephone (direct): +49 6131-32809-151mobile: +49 151-52 525 989phone: +49 6131-32809-0fax: +49 6131-32809-111forum! GmbHDekan-Laist-Str. 17aD-55129 MainzGeschäftsführer: Roman BeckerSitz in Mainz/Amtsgericht Mainz 90 HRB 7103 - Ust.-Id.Nr. DE205.24.66.46Original-Content von: 2HMforum., übermittelt durch news aktuell