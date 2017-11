Autohaus Walter setzt im Markenumfeld Nissan und Hyundai auf FibuNet

Kaltenkirchen (ots) - Die Autohaus Walter GmbH & Co.KG besteht alsNissan-Händler der ersten Stunde heute aus zwei Firmen mit über 70Mitarbeitern. Am Hauptstandort Birkenfeld wird seit 2016 neben Nissandie Marke Hyundai vertrieben. Die positive Unternehmensentwicklung inVerbindung mit der steigenden Vielfalt bei Modellen undDienstleistungsangeboten stellt erhöhte Anforderungen an dieUnternehmensführung. Die Verfügbarkeit von steuerungsrelevantenInformationen hat dabei zunehmende Bedeutung. Dies geht einher mitder Gesamtentwicklung in der Branche. Aufgrund der zunehmenden Zahlvon Mehrmarkenhändlern mit mehreren Standorten wurde auf Initiativedes Zentralverbandes Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe einstandardisierter Kontenrahmen für die Kfz-Branche entwickelt. Damitsollen fehlende Auswertungsmöglichkeiten beseitigt sowie eine höhereFlexibilität in der Anwendung erreicht werden. Vor diesem Hintergrundhat sich Autohaus Walter Anfang 2017 entschieden, mit der Einführungeines neuen Dealer Management Systems von Loco-Soft in Verbindung mitder FibuNet Finanzbuchhaltung eine zukunftsweisende Umstellung aufden neuen Branchenkontenrahmen SRK 51 vorzunehmen.Mit der Entscheidung von Autohaus Walter, den BranchenkontenrahmenSKR 51 einzuführen, konnte die bestehende Lösung DCM-Solutioneinschließlich integrierter Buchhaltungssoftware den künftigenAnforderungen nicht mehr gerecht werden. Im Oktober 2016 wurdeseitens der Geschäftsleitung grünes Licht für eine neue Systemauswahlgegeben. Ziel war die Evaluierung einer Systemlösung, welche dieUmstellung auf den SKR 51 bestmöglich unterstützt. Dies umfasste dieBereiche Dealer Management System (DMS) einschließlichWarenwirtschaft sowie eine Finanzbuchhaltungssoftware, die sich imBranchenumfeld bewiesen hat.Der Geschäftsumfang des Autozentrums umfasst jährlich rund 700Neuwagen, 550 Gebrauchtwagen sowie rund 8.200 Werkstatt-Durchgänge.Weiterhin gehören die Vermittlung von Leasing-, Finanzierungs- undVersicherungsgeschäften sowie die kurzfristige Vermietung vonKraftfahrzeugen zum Geschäftsbetrieb. Daneben werden noch eineWaschanlage, Gastankstelle und eine Stromtankstelle betrieben.Die Entscheidung für ein neues DMS fiel zugunsten von Loco-Soft.Bei FibuNet als präferierte Buchhaltungssoftware überzeugte neben derBranchenerfahrung, Leistungsfähigkeit und demFunktionsumfang vor allem das vorentwickelte ControllingtoolFibuNet webBI. Mit diesem Tool können aus den komplexenBuchungsdaten, die aus den Anforderungen des SKR 51 resultieren,"automatisch" erfolgskritische Informationen für dieUnternehmenssteuerung gewonnen werden. Dies ermöglicht in Verbindungmit der integrierten OLAP-Datenbank beliebige Auswertungen überStandort, Marke, Kostenstelle, Absatzkanal und Modell - sei es übervergleichende Aneinanderreihung, Quervergleiche oder alsTeilauswertungen innerhalb einer Dimension, wie beispielsweise denErfolg eines Modells in den unterschiedlichen Absatzkanälen einesStandortes.Der Branchenkontenrahmen SKR 51 wird als fertiges Datenmodell inFibuNet webBI nutzbar gemacht. Die für die Ermittlung vonLeistungskennzahlen erforderlichen, inhaltlich definierten Basiswerteund Strukturen, wie beispielsweise G+V-Positionen, Bilanzpositionen,KLR-Positionen oder Deckungsbeiträge, können mit FibuNet webBI überein einfaches Mapping per Drag & Drop an die unternehmensspezifischenVoraussetzungen einschließlich Rechnungswesen angepasst werden.Die Umstellung auf FibuNet erfolgte zeitgleich mit der Umstellungauf das DMS von Loco-Soft. In diesem Zuge wurde FibuNet mit Loco-Softüber eine neue Standard-Schnittstelle integriert. Diebuchungsrelevanten Daten aus den in Loco-Soft erzeugtenAusgangsrechnungen und der Loco-Soft-Kassenverwaltung werden aufdiesem Wege in FibuNet überspielt.Eine wichtige Projektanforderung war die automatisierte Erzeugungund Übertragung der monatlichen Meldungen an die Hersteller Nissanund Hyundai für zentralisierte Betriebsvergleiche und -analysen. DieÜbertragung erfolgt an beide Hersteller im "GGRCK"-Format, dasseitens FibuNet standardmäßig unterstützt wird.Aus dem Altsystem DCM wurden zur Aufnahme des Produktivbetriebsdie Stammdaten sowie die Altdaten für ein Wirtschaftsjahr perSchnittstelle in die FibuNet-Buchhaltungssoftware migriert. Daskomplette Umstellungsprojekt auf Loco-Soft und FibuNet wurde zum01.07.2017 planmäßig abgeschlossen und die neue Systemlösung livegeschaltet."Wir schätzen besonders die hohe Branchenkompetenz des HausesFibuNet" so Nicole Wallinger, Controllerin der Autohaus Walter GmbH &Co.KG Birkenfeld. "Alle Anforderungen konnten mit dem vorhandenenFunktionsspektrum der FibuNet-Finanzbuchhaltung professionell und imZeitplan umgesetzt werden."Auf einer nächsten Stufe sollen mit FibuNet webBI dieAuswertungsmöglichkeiten auf Basis des SKR 51 eingeführt und genutztwerden. Ebenso soll nachgelagert die Umstellung derAnlagenbuchhaltung auf FibuNet folgen, die derzeit noch in der Handdes Steuerberaters von Autohaus Walter liegt.Über Autohaus Walter GmbH & Co.KG BirkenfeldAutohaus Walter schaut nach vorne, beschäftigt sich mit denAutomobilen der Zukunft, dem optimalen Service für Kunden und mit denneuen Herausforderungen des Umweltschutzes. Trotzdem blickt man auchgerne zurück, ganz nach dem Motto "bewegend gut", in derVergangenheit, in der Gegenwart und natürlich auch zukünftig.Seit 1972 steht die Familie Walter im Dienste des Automobils. DasAutohaus befindet sich seit über 20 Jahren in zweiter Generation inFamilienhand.Das Unternehmen hat sich kontinuierlich zum führendenNissan-Händler in der Region entwickelt und besteht heute aus zweiFirmen mit über 70 Mitarbeitern. Seit Oktober 2016 ist AutohausWalter in Birkenfeld, Pforzheim und dem Enzkreis neben Nissan aucheinziger Vertragshändler für Hyundai-Automobile.Die Hauptgeschäftstätigkeit liegt im exklusiven Verkauf von neuenPKW und Nutzfahrzeugen der Automobilhersteller Nissan und Hyundaisowie im Handel mit Gebrauchtfahrzeugen aller Automobilhersteller.Weiterhin gehören zum Geschäftsbetrieb der Handel mitKfz-Ersatzteilen und Zubehör, die Wartung und Instandhaltung vonKraftfahrzeugen sowie die Vermittlung von Leasing-, Finanzierungs-und Versicherungsgeschäften und die kurzfristige Vermietung vonKraftfahrzeugen. Daneben werden noch eine Waschanlage, Gastankstelleund eine Stromtankstelle betrieben.Über FibuNet GmbHDer Name FibuNet steht für die Entwicklung besondersleistungsfähiger und sicherer Software für Finanzbuchhaltung,Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand. Die 100% GDPdU- & GoBDzertifizierte Lösung FibuNet bietet dem Anwender auch bei sehr großenDatenmengen ein Höchstmaß an Sicherheit, Schnelligkeit undFunktionalität.Über 1.400 namhafte Unternehmen vertrauen auf die Kompetenz unddie Qualität von FibuNet, wie beispielsweise BerlinerEffektengesellschaft, DLRG Bundesverband, FlensburgerSchiffbaugesellschaft, Golf House Direktversand, Hurtigruten,Feser-Graf-Autohandelsgruppe, Intercard AG, Möbel Roller, NettoMarken-Discount und Pearl GmbH.Laut den gemeinsam mit der Computerwoche und der Trovarit AGerhobenen Kundenzufriedenheitsstudien hat FibuNet durchgehend seit2010 die mit Abstand zufriedensten Kunden mit ihrerRechnungswesen-Software bei Unternehmen zwischen 100 und 500Mitarbeitern.Pressekontakt:FibuNet GmbHCarl-Zeiss-Straße 3D-24568 KaltenkirchenTel.: +49 4191 8739-0Fax: +49 4191 8739-17Web: www.fibunet.deAnsprechpartner für Vertrieb/ Marketing/ P.R.Doris Dreyer, GeschäftsführungE-Mail: beratung@fibunet.deOriginal-Content von: FibuNet GmbH, übermittelt durch news aktuell