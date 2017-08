Autohändlern drohen existenzielle Risiken durch Diesel-Rückläufer

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Bonn (ots) - Über 80 Prozent der Vertragshändler in Deutschlandbefürchten in den kommenden zwei Jahren existenzielle Risiken durchDiesel-Rückläufer. Das ergibt eine Online-Blitzumfrage desZentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK). Daran nahmen736 Vertragshändler quer durch alle Marken teil.Auf die Frage "Befürchten Sie, dass Dieselfahrzeuge, die Sie inden nächsten 24 Monaten als Leasingrückläufer zurücknehmen müssen,zu einem existenziellen Risiko für Ihr Unternehmen werden könnten?",antworteten 82,3 Prozent der Befragten mit "Ja"."Durch die andauernde Diskussion um drohende Fahrverbote sind dieursprünglich kalkulierten Leasing-Restwerte insbesondere von Euro5-Dieseln markenübergreifend nicht mehr zu halten", sagtZDK-Vizepräsident Thomas Peckruhn. Die Verluste beim Wiederverkaufdieser Leasing-Rückläufer schwankten je nach Marke und Fahrzeugtyp,seien aber durchweg signifikant. Existenziell bedrohlich werde dieSituation, wenn in kurzer Zeit eine große Anzahl derDiesel-Rückläufer in die Autohäuser zurückkomme. Auf den Verlustenblieben die Händler bislang sitzen. Dabei seien sie Opfer und nichtVerursacher dieser Entwicklung."Um diesem bedrohlichen Szenario zuvorzukommen ist es dringendgeboten, dass Hersteller und Importeure beziehungsweise deren Bankenund Leasinggesellschaften im Dialog mit den Fabrikatshändlerverbändenumgehend wirksame Lösungen erarbeiten, um die Händler zu entlasten",so Peckruhn. Wer immer wieder die unverzichtbare Partnerschaft mitdem Handel postuliere, könne nun zeigen, dass er dies ernst meine.Pressekontakt:Ulrich Köster, ZDK-PressesprecherTel.: 0228/ 91 27 270E-Mail: koester@kfzgewerbe.deOriginal-Content von: Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, übermittelt durch news aktuell