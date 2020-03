Autogas punktet weiterhin mit überlegener Tankstellen-Dichte / DVFG: Regeneratives Flüssiggas kann sein Potenzial in starker Infrastruktur ausspielen

Berlin (ots) - Trotz einer positiven Neuzulassungsbilanz mussten Autogas-Pkw2019 erneut Verluste im Fahrzeugbestand hinnehmen. Der Deutsche VerbandFlüssiggas e. V. (DVFG) sieht die Ursache im mangelnden Angebot an Neufahrzeugenund verweist auf das Zukunftspotenzial regenerativen Flüssiggases.Obwohl mit Autogas betriebene Fahrzeuge bei den Neuzulassungen 2019 mit rund 56Prozent ein sattes Plus im Vergleich zu 2018 verzeichnen konnten, verringertesich der Bestand laut Kraftfahrt-Bundesamt 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 6,1Prozent auf rund 371.500 Fahrzeuge. Der DVFG führt die Entwicklung daraufzurück, dass die aktuelle Auswahl an Autogas-Modellen ab Werk zu wünschen übriglässt und zudem viele Altfahrzeuge aus dem Markt ausgeschieden sind. "DasTank-stellen-Angebot für Autogas-Fahrer bleibt jedoch anderen Antrieben mitseinen bundesweit rund 7.100 Anlaufstellen weiterhin überlegen", erklärt derDVFG-Vorsitzende Rainer Scharr. "In dieser starken Infrastruktur kann künftigregeneratives Flüssiggas sein Potenzial zur CO2-Reduktion ausspielen", so Scharrweiter. Das Interesse an Autogas sei angesichts der positivenNeuzulassungsbilanz 2019 offensichtlich weiterhin vorhanden - es liege nun auchan den Automobilherstellern, die Chancen der regenerativen Variante nicht ausden Augen zu verlieren.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen und wird bereits untergeringem Druck flüssig. Der Energieträger verbrennt CO2-reduziert undschadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, als Kraftstoff(Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112641/4536018OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell