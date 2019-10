Autogas bleibt trotz CO2-Bepreisung langfristig clevere Wahl / Im Vergleich zu Benzin und Diesel fahren Autogas-Fans weiterhin günstiger

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Berlin (ots) - Nachdem die Bundesregierung ihre Pläne einerCO2-Bepreisung für fossile Brenn- und Kraftstoffe veröffentlicht hat,fürchten viele Autofahrer steigende Spritpreise. Der Deutsche VerbandFlüssiggas e. V. (DVFG) erklärt, dass Autogas-Fahrer dank derniedrigeren Emissionswerte des Alternativkraftstoffes auch in Zukunftgünstiger unterwegs sein werden als Verbraucher, die auf Benzin oderDiesel setzen."Der Preisabstand zwischen Autogas und Benzin- oderDieselkraftstoff wird mit dem CO2-Aufschlag zukünftig zugunsten vonAutogas größer", sagt der DVFG-Vorsitzende Rainer Scharr. An derZapfsäule werde sich deutlich bemerkbar machen, dass dieKohlenstoffdioxid-Emissionen von Autogas um 21 Prozent niedrigerausfallen als die von Benzin und um 23 Prozent niedriger als die vonDieselkraftstoff, so Scharr. Der 2021 greifende Festpreis von 10,00EUR pro Tonne CO2 wird bei Superbenzin zu einer Preissteigerung von2,3 Cent und bei Diesel von 2,7 Cent pro Liter führen. Autogas-Fahrerhingegen werden lediglich einen Aufschlag von 1,5 Cent pro Literhinnehmen müssen. Für 2025 - dem letzten Jahr, bevor dasCO2-Festpreis-System zugunsten einer Auktionierung vonEmissionszertifikaten wegfallen soll - müssen sich Verbraucher mitBenzin- und Dieselfahrzeugen auf 8,1 beziehungsweise 9,3 Cent mehrpro Liter einstellen. Der Autogas-Preis wird 2025 durch denCO2-Aufschlag nur 5,3 Cent mehr pro Liter betragen.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz-und Kühlzwecke, als Kraftstoff (Autogas), in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell