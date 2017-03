Autogas bleibt attraktiveres Gesamtpaket - ein klares Signal an die Politik / Deutscher Verband Flüssiggas sieht sich durch Neuzulassungszahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes bestätigt

Berlin (ots) - Die vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) vorgelegtenNeuzulassungszahlen für 2017 zeigen für den AlternativkraftstoffAutogas einen positiven Trend: Autogas-Pkw legten im Januar undFebruar 2017 im Vergleich zu den entsprechenden Monaten des Vorjahresdeutlich zu, während Erdgas-Fahrzeuge Verluste hinnehmen mussten. DasFazit des Deutschen Verbandes Flüssiggas e. V. (DVFG): Verbrauchersehen in Autogas weiterhin das attraktivere Gesamtpaket."Das Jahr 2016 war für Autogas-Fahrer von Unsicherheit geprägt:Lange Verzögerungen beim Gesetzgebungsprozess zur Verlängerung desSteuervorteils für Autogas haben aus unserer Sicht zu Verlusten beiden Neuzulassungen beigetragen", erklärt Rainer Scharr, Vorsitzenderdes DVFG. Aktuell beobachte man jedoch eine Trendwende: So zeigt sichfür Autogas von Januar bis Februar 2017 ein Plus von 65,8 Prozent beiden Neuzulassungen im Vergleich zum Zeitraum von Januar bis Februar2016. Erdgas hingegen verzeichnet hier einen Rückgang von 35,8Prozent. "Verbraucher erkennen in Autogas offenbar weiterhin dasattraktivere Gesamtpaket: Neben den Umweltvorteilen - weniger CO2 undweniger Luftschadstoffe - kann der Alternativkraftstoff mit einertechnisch weniger aufwändigen Umrüstung und einer besser ausgebautenInfrastruktur punkten", so der DVFG-Vorsitzende. Umso wenigernachvollziehbar sei der Entwurf des Energiesteuergesetzes derBundesregierung: Dieser drohe die Investitionen der rund 450.000Autogas-Nutzer in ihre emissionsarmen Fahrzeuge durch die Streichungdes Steuervorteils zu entwerten, während die Steuerbegünstigung fürErdgas fortgesetzt werden solle. "Wir appellieren an Bundesrat undBundestag, das aktuelle Signal der Verbraucher bei den jetztanstehenden Beratungen zum Gesetzentwurf zu berücksichtigen undzumindest die Gleichbehandlung der beiden Kraftstoffe beizubehalten.Erdgas-Fahrzeuge setzen sich offensichtlich nicht durch - ob nun mitoder ohne Steuervorteil", fasst Scharr zusammen.Energieträger Flüssiggas:Flüssiggas (LPG) besteht aus Propan, Butan und deren Gemischen undwird bereits unter geringem Druck flüssig. Der Energieträgerverbrennt CO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird alsKraftstoff (Autogas), für Heiz- und Kühlzwecke, in Industrie undLandwirtschaft sowie im Freizeitbereich eingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Fl?ssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell