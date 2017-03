Autogas: BGA für gleiche Förderung vergleichbarer Energieträger

Berlin (ots) - "Der beabsichtigte Wegfall der steuerlichenFörderung von Autogas ist völlig unverständlich. Eine sichere undbreit aufgestellte Energieversorgung benötigt Planungssicherheit undVerlässlichkeit angesichts kostenintensiver Investitionen. Diesteuerliche Förderung muss entsprechend dem energetischvergleichbaren Erdgas bis 2026 fortgeführt werden."Dies erklärtGerhard Handke, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Großhandel,Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), zu dem mit dem Zweiten Gesetzzur Änderung des Energiesteuer- und Stromsteuergesetzes geplantenAuslaufen der steuerlichen Förderung von Autogas zum Jahresende 2018."Die Entscheidung steht im krassen Gegensatz zum Wortlaut desKoalitionsvertrages zulasten eines mittelständisch geprägtenWirtschaftssektors", so Handke weiter und verweist auf dieKoalitionsvereinbarung, in der CDU, CSU und SPD zugesagt hatten, diebefristete Energiesteuerermäßigung für klimaschonendes Erdgas undAutogas zu verlängern."Während beim Autogas vieles privatwirtschaftlich auf den Weggebracht wurde, um eine Versorgungsinfrastruktur in der Flächeaufzubauen, fehlt es an einem vergleichbaren Engagement bei Erdgas.Es kann nicht sein, dass eine Initiative, die auf einem guten Wegist, für erste Erfolge bestraft, während Erdgas weiter gefördertwird. Die Potenziale beider Energieträger sind noch nichtausgeschöpft und benötigen weiterhin der politischen Flankierung", soHandke abschließend.12, Berlin, 3. März 2017Pressekontakt:Ansprechpartner:André SchwarzPressesprecherTelefon: 030/ 59 00 99 520Telefax: 030/ 59 00 99 529Original-Content von: BGA Bundesverb. Gro?handel, Au?enhandel, Dienstleistungen e.V., übermittelt durch news aktuell