Autofahrer fahren mit Lassa Snoways 4 bei schweren Winterbedingungen auf der Straße

Istanbul (ots/PRNewswire) - Der Snoways 4, Lassas Winterreifen der neuen Generation, ist bereit für eine solide Leistung und sicheres Fahren bei allen Bedingungen. Der Lassa Snoways 4, der sich in Tests bei den Kriterien Handling, Bremsen und Aquaplaning unter winterlichen Bedingungen bewährt hat, wird von den Fahrern auch wegen seiner erhöhten Lebensdauer sehr geschätzt.Unter seiner Marke Lassa präsentiert Brisa sein neues Musterdesign Snoways 4 für Fahrer, die es vorziehen, ohne Kompromisse bei Haltbarkeit, Sicherheit und hoher Leistung bei harten winterlichen Straßenverhältnissen zu fahren. Lassa Snoways 4 Winterreifen zeichnen sich durch eine erhöhte Lebensdauer und Leistung bei Nässe, Schnee und Trockenheit aus.Der Lassa Snoways 4 hat sich in den Tests des TÜV SÜD bewährt und bietet im Vergleich zu seinen Mitbewerbern eine überragende Leistung beim Bremsen auf nasser Fahrbahn, bei Aquaplaning und bei der seitlichen Nasshaftung, ohne dabei Kompromisse bei den Fahrleistungen auf Schnee und trockener Fahrbahn einzugehen. Dank der neuen Profilstruktur mit mehreren schräg verlaufenden Rillen und dreidimensionalen Lamellen bietet er jetzt eine höhere Leistung bei Nässe und Schnee im Vergleich zu früheren Profildesigns.Mit seiner verstärkten Schulterstruktur verfügt dieser Reifen der neuen Generation über eine verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte & Späne und eine erhöhte Lebensdauer. Das modifizierte Profil mit breiten Abmessungen verhindert Aquaplaning. Mit der Aufnahme des Snoways 4 in 58 Größen bis 20 Zoll erreicht Lassa eine Abdeckung von 93 % des europäischen Marktes für Lamellen-Winterreifen.Lassa Snoways 4 fordert den Winter weltweit herausDer Lassa Snoways 4, die erste Wahl für Fahrer, die Sicherheit und Ruhe beim Fahren unter winterlichen Bedingungen bevorzugen, ist auf verschiedenen Märkten unterwegs: von Russland bis zur Ukraine, von Finnland bis Deutschland.Lassa Snoways 4 wird unter Berücksichtigung der Straßenverhältnisse in den Zielländern sowie der Fahrgewohnheiten und Kundenerwartungen der Verbraucher entwickelt und ist auf den internationalen Märkten nachhaltig erfolgreich,