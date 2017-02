Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern fahren 3.600 km p. a. mehr als Berliner (FOTO)

München (ots) -Durchschnittliche jährliche Pkw-Fahrleistung in Stadtstaatengeringer als in Flächenländern / Ostdeutsche legen pro Jahr mehrKilometer mit dem Auto zurück als Westdeutsche / Kfz-Halter zwischen40 und 49 Jahren fahren jährlich die längste StreckeAutofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern legen mit durchschnittlich13.099 Kilometern im Jahr die größte Entfernung mit ihrem Pkw zurück.Das sind etwa 38 Prozent mehr als Berliner (Ø 9.484 km p. a.).*CHECK24-Kunden aus den Stadtstaaten sind mit ihrem Pkw wenigerunterwegs als Verbraucher aus Flächenländern. Sie geben imKfz-Versicherungsvergleich im Schnitt 2.000 Kilometer wenigerFahrleistung an. Ostdeutsche Pkw-Halter fahren im Jahrdurchschnittlich 563 Kilometer mehr als westdeutsche.Im Vergleich der Altersgruppen sind 40- bis 49-Jährige am meistenmit ihrem Auto unterwegs, über 70-Jährige Versicherungsnehmer legendie wenigsten Kilometer pro Jahr zurück.Mecklenburg-Vorpommern nutzen ihr Auto am meisten, Berliner fahrenim Jahr am wenigstenIn Mecklenburg-Vorpommern ist die durchschnittliche jährlichePkw-Fahrleistung mit 13.099 Kilometern deutschlandweit am höchsten.Auf dem zweiten Platz folgt Schleswig-Holstein (12.821 km).Sachsen-Anhalter steigerten ihre durchschnittliche jährlicheFahrleistung im Vergleich zum Vorjahr am stärksten - um 352 Kilometer- und landen auf Rang drei (12.720 km). Im Schnitt aller Bundesländergeben CHECK24-Kunden eine Fahrleistung von 11.782 Kilometern an -rund 200 Kilometer weniger als vor sechs Jahren.Pkw-Halter aus den drei Stadtstaaten Bremen, Hamburg und Berlinbilden bei der jährlichen Fahrleistung das Schlusslicht. Sie fahrendurchschnittlich rund 2.000 km weniger als Bewohner derFlächenländer. Mögliche Gründe dafür sind vergleichsweise kurze Wegezum Arbeitsplatz in den Großstädten und der gut ausgebauteöffentliche Nahverkehr.Versicherungsnehmer aus den ostdeutschen Flächenländern fahren 563Kilometer im Jahr mehr mit ihrem Auto als aus den westdeutschen.40- bis 49-Jährige fahren die meisten Kilometer pro Jahr, über70-Jährige die wenigstenPkw-Fahrer zwischen 40 und 49 Jahren legen pro Jahrdurchschnittlich die meisten Kilometer zurück. Nur knapp dahinterliegen die 50- bis 59-Jährigen. Wie schon 2015 sind über 70-jährigePkw-Halter jährlich die wenigsten Kilometer unterwegs. AuchKfz-Besitzer unter 20 Jahren legen mit ihrem Pkw verhältnismäßigkurze Distanzen zurück, sogar 130 Kilometer weniger als 2015.*Betrachtet wurden die zur Policierung einer Kfz-Versicherungnotwendigen Angaben der CHECK24-Kunden zu ihrer jährlichenFahrleistung nach Wohnort, Alter und Geschlecht desVersicherungsnehmers. Weitere Informationen zur Methodik sowieweitere Ergebnisse unter: http://ots.de/DO2lfÜber die CHECK24 GmbHDie CHECK24 GmbH ist Deutschlands großes Vergleichsportal imInternet und bietet Privatkunden Versicherungs-, Energie-, Finanz-,Telekommunikations-, Reise- und Konsumgüter-Vergleiche mitkostenloser telefonischer Beratung. Die Anzeige derVergleichsergebnisse erfolgt völlig anonym. Dabei werden Preise undKonditionen von zahlreichen Anbietern durchsucht, darunter über 300Kfz-Versicherungstarife, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbieter,mehr als 30 Banken, über 250 Telekommunikationsanbieter für DSL undMobilfunk, über 5.000 angeschlossene Shops für Elektronik, Haushalt &Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbieter, über 400.000 Hotels, mehrals 700 Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstalter.CHECK24-Kunden erhalten für alle Produkte konsequente Transparenzdurch einen kostenlosen Vergleich und sparen mit einem günstigerenAnbieter oft einige hundert Euro. Internetgestützte Prozessegenerieren Kostenvorteile, die an den Privatkunden weitergegebenwerden. Das Unternehmen CHECK24 beschäftigt über 800 Mitarbeiter mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.deDaniel Friedheim, Head of Public Relations, Tel. +49 89 2000 47 1170,daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 Vergleichsportal GmbH, übermittelt durch news aktuell