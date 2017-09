Autofahrer in Deutschland bekommen Sturm 'Harvey' kaum zu spüren

BERLIN (dpa-AFX) - Der Tropensturm "Harvey" in den US-Bundesstaaten Texas und Louisiana hat international zu steigenden Benzinpreisen geführt.



Die Autofahrer in Deutschland bekommen dank des starken Euro davon jedoch nur wenig zu spüren, wie der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) am Freitag in Berlin mitteilte. Im bundesweiten Durchschnitt stieg der Preis für einen Liter Super E10 an den Tankstellen von 1,31 Euro vor dem Sturm auf aktuell 1,32 Euro. Der Dieselpreis blieb nahezu unverändert.

Wegen des Hurrikans, der später zum Tropensturm herabgestuft wurde, ist rund ein Viertel der US-amerikanischen Raffineriekapazitäten ausgefallen. In der Folge werde derzeit Benzin verstärkt aus Europa in die USA verschifft, und die globalen Benzinpreise steigen an. Die Einkaufspreise der Tankstellen hätten sich um 1,75 Eurocent erhöht, doch sei diese Steigerung wegen des harten Wettbewerbs nicht komplett an die Verbraucher weitergegeben worden, heißt es in der Mitteilung. Der Anstieg betreffe ausschließlich das Produkt Benzin, weil in den USA nur wenig Dieselautos fahren. Auf der Rohölseite blieb der Preis mit rund 52 Dollar je Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent konstant.

Im Durchschnitt des Monats August tankten die Autofahrer einen Liter Super E10 für 1,31 Euro und Diesel für 1,11 Euro. "Die Autofahrer sind preisgünstig durch den Sommer gekommen", sagte MWV-Hauptgeschäftsführer Christian Küchen. "Im langjährigen Vergleich liegen die Kraftstoffpreise auf niedrigem Niveau."/egi/DP/edh