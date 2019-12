Hannover (ots) - Blitzeis ist eines der schlimmsten Wetterszenarien. Dabeihandelt es sich um Regen oder Nebel, der in Sekundenschnelle am Boden gefriertund eine spiegelglatte Eisschicht bildet. Schwerste Unfälle, nicht selten mittödlichem Ausgang, sind die Folge. Wie Autofahrer sich gegen diese Gefahrwappnen, erklärt Reifenexperte reifen.com ( http://www.reifen.com ):1) Wettermeldungen beachten! Informieren Sie sich vor Fahrtantritt über dieaktuellen Straßenverhältnisse. Tage mit Temperaturen um den Gefrierpunkt sindbesonders kritisch. Lassen Sie Ihr Auto stehen und verschieben Sie - wennmöglich - Ihre Fahrt.2) Typische Gefahrenpunkte kennen! Blitzeis bildet sich bevorzugt an Stellen,die verschattet oder der Witterung stark ausgesetzt sind - wie Waldschneisen,Bergkuppen oder Brücken. Fahren Sie hier besonders vorausschauend, mit genügendAbstand zum Vordermann.3) Auf Warnzeichen achten! Es gibt Hinweise auf Blitzeisgefahr in der Natur -beispielsweise Nebel, der sich als Raureif an den Bäumen niederschlägt. WeitereWarnzeichen sind leisere Reifengeräusche, eine weichere Lenkung, das Durchdrehender Antriebsräder oder eine ungewöhnliche Spiegelung des Scheinwerferlichts aufder Straßenoberfläche.4) Nebenstrecken meiden! Bleiben Sie - sofern machbar - auf denHauptverkehrswegen, denn diese haben Vorrang bei den Winterdiensten. Wenn Sie ineine Nebenstraße abbiegen: Rechnen Sie stets damit, dass deren Fahrbahn nochvereist sein könnte.5) Richtige Bereifung! Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind WinterreifenPflicht. Wer sich nicht daran hält und einen Unfall verursacht, riskiert nichtnur ein Bußgeld und Punkte in Flensburg, sondern darüber hinaus seinenVersicherungsschutz.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands Multi-Channel-Spezialist für Reifen und Räder mitbreitem Angebot. In Deutschland gibt es 37 Filialen, den Onlineshop reifen.com(von 2014 bis 2019 Branchensieger Online-Reifenhandel bei Deutschlandsbedeutendstem Service-Ranking "Service-Champions") und 3.750 Montagepartner, dieServiceleistungen erbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowie Zubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSarah KrullSüdfeldstr. 1630453 HannoverTel.: (0511) 123210-33E-Mail: presse@reifen.comwww.reifen.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112152/4470006OTS: reifencom GmbHOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell