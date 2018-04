Autofahrer-Albträume: 62 Prozent sorgen sich wegen riskanter Überholmanöver

Bielefeld/Hannover (ots) - Knapp zwei Drittel der Autofahrersorgen sich, im Straßenverkehr in gefährliche Situationen zu geraten.Im Überlandverkehr steht "unüberlegtes" Überholtwerden an ersterStelle (62 Prozent), gefolgt von der Aussicht, bei einerMassenkarambolage zwischen Lkws zermalmt zu werden (53 Prozent). Diesist das Ergebnis einer Befragung von Autofahrern, durchgeführt vomReifenfachdiscounter reifen.com ( http://www.reifen.com ).Pflasterstein- oder Gehwegplattenwürfe von Autobahn-Überquerungenbetrachtet fast jeder Dritte (28 Prozent) als besorgniserregendeGefahr. Am wenigsten fürchten sich Autofahrer davor, auf einemBahnübergang liegenzubleiben, während sich ein Zug nähert (14Prozent), oder ungesicherte Steilhänge hinabzustürzen (7 Prozent).Dass der Motor während einer Autobahnfahrt in Brand geraten könnte,bereitet ebenfalls nur jedem Vierzehnten Sorge.Furcht um Kinder - und Angst vor AggressionenIm Stadtverkehr beherrscht vier von fünf Autofahrern die Angst,dass ein Kind unvermittelt vor das Fahrzeug springt (79 Prozent).Eine verwirrte ältere Person hingegen zu spät zu erkennen, bereitetnur jedem Vierten Sorge. Bei einem illegalen Autorennen alsUnbeteiligter zu Schaden zu kommen - davor fürchten sich immerhin 27Prozent der Autofahrer.Über das Aggressionspotenzial auf Deutschlands Straßen legen diefolgenden Erhebungswerte ein beredtes Zeugnis ab: Jeder Sechste (16Prozent) hat Angst, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer wegen einerNichtigkeit ausrastet oder ihn angreift. Fünf Prozent sehen darüberhinaus die Gefahr, dass sie selbst die Beherrschung verlierenkönnten.reifen.com hat vom 10. bis 17. April 332 Autofahrer onlinebefragt.Über reifen.comreifen.com ist Deutschlands erster Reifenfachdiscounter mit einembreiten Angebot an günstigen Markenreifen. Es gibt 37 Filialen, denOnlineshop reifen.com (von 2014 bis 2017 BranchensiegerOnline-Reifenhandel bei Deutschlands bedeutendstem Service-Ranking"Service-Champions") und 3.300 Montagepartner, die Serviceleistungenerbringen. Die Produktpalette umfasst Pkw-Reifen, Felgen,Kompletträder, Motorrad-, Offroad- und Transporterreifen sowieZubehör.Pressekontakt:reifencom GmbHSabrina LiekefettSüdfeldstr. 1630453 HannoverOriginal-Content von: reifencom GmbH, übermittelt durch news aktuell