Autofahren trotz Krankheit?

Baierbrunn (ots) - Menschen mit einer chronischen Erkrankungmüssen unter Umständen ihre Fahreignung belegen, um sich weiterhinters Steuer eines Autos setzen zu dürfen. Darauf weist dasGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" hin". Wird ein chronischKranker im Straßenverkehr auffällig, kann die Führerscheinstelle einärztliches Gutachten anfordern, um die Fahreignung des Patienten zuprüfen. Begutachtungsstellen gibt es beispielsweise beim TÜV und beider DEKRA. Auch niedergelassene Verkehrsmediziner können einGutachten erstellen.Die Fahreignung hängt bei einer Erkrankung von individuellenFaktoren ab und wird per Einzelfallentscheidung geklärt. AlsOrientierung dient dabei die Fahrerlaubnis-Verordnung (Anlage 4).Danach besteht zum Beispiel bei Herzrhythmusstörungen mitanfallsweiser Bewusstseinstrübung oder Bewusstlosigkeit normalerweisekeine Fahreignung. Erst wenn erfolgreich mit Arzneimitteln oderHerzschrittmacher behandelt wurde, dürfen Patienten in der Regel Autofahren. Der ganze Gesetzestext steht im Internet unterwww.gesetze-im-Internet.de/fev_2010/anlage_4.html.Die neue "Apotheken Umschau" schildert in Kooperation mit der"ADAC Motorwelt" (Ausgabe 9/2017) ausführlich, wie auch Menschen mitkörperlichem Handicap dank maßgeschneiderter Technik ein Auto steuernkönnen.