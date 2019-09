Stuttgart (ots) -Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) Gast bei "Zur SacheBaden-Württemberg" am 26. September 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen inBaden-Württemberg / Moderation Stefanie GermannWer klimaschädlich lebt, soll künftig mehr bezahlen, so sieht esdas neue Klimapaket der Bundesregierung vor. Klimaaktivisten bewertendie Pläne jedoch als "mutlos", Ministerpräsident Winfried Kretschmann(Grüne) spricht von einem "Treppenwitz". Im Bundesrat solle deshalbDruck auf die Berliner Koalition ausgeübt werden, heißt es ausStuttgart. Dabei ist das grün-schwarz regierte Baden-Württembergalles andere als ein Musterschüler beim Klimaschutz. Denn das selbstgesteckte Ziel, den CO2-Ausstoß im Land bis 2020 um ein Viertel zuverringern, wird nicht erreicht. In Stuttgart werde auch nur lautgetönt, bemängeln Kritiker. Die Landes-Grünen scheuten sich vorradikalen Einschnitten zu Gunsten des Klimas, aus Angst vorWählerinnen und Wählern sowie der Wirtschaft. Gast im Studio istUmweltminister Franz Untersteller (Grüne). "Zur SacheBaden-Württemberg" am 26. September 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Vor Ort bei Pendlern und HausbesitzernReporterin Alix Koch besucht Bürgerinnen und Bürger, die dieBeschlüsse des Klimapakets treffen. Welche Kosten kommen auf Familienmit Ölheizung zu? Auf was müssen sich Berufspendlerinnen und -pendlereinstellen? Halten sie die Einschnitte für gerechtfertigt?Weitere geplante Themen:Von der Respektsperson zum PrügelknabenDie Grünen-Politikerin Renate Künast wurde im Internet als "StückScheiße", "Schlampe" und "Sondermüll" beschimpft und klagte gegen dieHetzer. Überraschend für Viele entschied das Berliner Landgericht,die Verunglimpfungen seien keine Beleidigungen, sondern eine"Auseinandersetzung in der Sache". Fakt ist: Der Umgangston wirdgenerell rauer. Auch in Baden-Württemberg sind viele Berufsgruppenzunehmend mit verbaler und körperlicher Gewalt konfrontiert. Wobleibt der Respekt?Gefährliche PlagiateExplodierende Akkus, brechende Autofelgen oder verunreinigteTabletten: Was wie ein Markenprodukt aussieht, kann sich als billigeFälschung entpuppen, die oftmals von nichtsahnenden Kunden imInternet bestellt wurde. Doch die vermeintlichen Schnäppchen könnenzur Gefahr für Leib und Leben werden. Und der Wirtschaft im Landentsteht durch die Plagiate ein Milliardenschaden.Lkw-Parkplätze dringend gesuchtJeden Abend kämpfen gestresste Brummi-Fahrer um einen Stellplatzfür die Nacht. Im Land fehlen rund 2.400 Parkplätze für dieRuhepausen der Fernfahrer. Überfüllte Lkw-Parkplätze an Autobahnenkönnen waghalsige Manöver und schwere Unfälle nach sich ziehen. Jetztsoll in Hockenheim eine Rastanlage vergrößert werden. Doch dagegenformiert sich Widerstand in der Bevölkerung."Zur Sache Baden-Württemberg"Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit StefanieGermann berichtet über die Themen, die das Land bewegen.Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews undSatirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag dreiBaden-Württemberger via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live überaktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt demMinisterpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mitder Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.ARD Mediathek: Nach der Ausstrahlung sind die Sendung und dereneinzelne Beiträge unter www.SWR.de/zur-sache-baden-wuerttemberg undwww.ARDMediathek.de zu sehen.Pressefotos bei ARD-foto.de.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter http://swr.li/zur-sache-bw-klimapaket.Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell