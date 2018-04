Autodesk: Kaum bekannt – aber sehr spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Autodesk":

Autodesk ist eine in Deutschland wohl weithin unbekannte Aktie. Dennoch verspricht der Wert, zumindest charttechnisch deutliche Chancen bereit zu stellen. Denn die Aktie hat sich im ersten Quartal 2018 in einen schönen Aufwärtstrend geschoben, der zu immer wieder neuen Rekordkursen führen könnte. Im Einzelnen: Investoren müssen bei diesem Wert beachten, dass die Sicherheit beschränkt sein dürfte. Die Aktie wird an den ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.