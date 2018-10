Autobranche diskutiert im Schatten der Diesel-Krise über Zukunft

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NÜRTINGEN (dpa-AFX) - Umtauschprämien, Diesel-Nachrüstungen, CO2-Ziele der EU - die Hiobsbotschaften für die Autoindustrie reißen nicht ab.



Die Branche steht vor einem fundamentalen Wandel. Doch ist der Ausstieg aus Technologien wie dem Diesel oder sogar allen Verbrennungsmotoren die Lösung? Am Donnerstag (9.00 Uhr) widmet sich ein Branchengipfel der Zukunft der Autoindustrie in Nürtingen dem Thema. Geladen sind neben dem Porsche-Chef Oliver Blume auch der Skoda-Chef Bernhard Maier und der Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Bernhard Mattes.